Nie od dziś wiadomo, że zbilansowana dieta to klucz do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Internauci niedowierzali, że widniejące na talerzu jedzenie podano na śniadanie w szpitalu. Swoje opinie od razu wyrazili w komentarzach. "Proszę, powiedzcie, że to nieprawda", "To nie jest śniadanie po kimś?", "Przesadzili" - czytamy pod postem.

Wiele osób przy okazji postanowiło pochwalić się posiłkami, które sami dostali podczas pobytu w szpitalu. W większości przypadków jedzenie pozostawiało wiele do życzenia, ale znalazły się również osoby, które nie narzekały na szpitalne menu. "Zależy od szpitala. Wyszłam 2 tygodnie temu. Naoglądałam się takich zdjęć, dlatego wzięłam torbę własnego jedzenia, a na miejscu było smacznie, chleb biały, ale dużo masła, dużo wędlin, dużo warzyw, dobre obiady. Pozytywne zaskoczenie" - napisała internautka.

***

