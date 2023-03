Ważne zmiany dla seniorów! Tyle komornik może potrącić z emerytury

Spis treści: 01 Seniorzy toną w długach

02 Ile komornik może zabrać z emerytury, a ile zostawić?

03 Egzekucja komornicza 2023. Kwota wolna od potrącenia

04 Czy komornik może zająć 13. i 14. emeryturę? Przepisy są jasne

65-letni mieszkaniec Warszawy jest rekordzistą w grupie emerytów-dłużników. Do spłaty ma 10,2 mln zł. Długi są poważnym problemem wielu Polaków i jak wynika z ostatnich danych, nie są od nich wolni seniorzy.

Seniorzy toną w długach

Zdjęcie Długi polskich seniorów rosną / 123RF/PICSEL

Ich zaległości wzrosły do 6,22 mld zł, a to głównie długi wobec firm pożyczkowych i banków. Tak wynika z ostatnich danych Krajowego Rejestru Długów, który w styczniu 2023 roku przekazał PAP, że takie zaległości ma prawie 363 tys. osób w wieku emerytalnym (powyżej 60. i 65. roku życia). Rok wcześniej sięgały one 6,18 mld zł.

Reklama

Seniorom pobierającym niskie świadczenie sen z powiek spędza to, czy przez niespłacane zobowiązania mogą zostać bez środków do życia. Ściągnięcie długów z emerytury czy renty jest dla komornika dość proste, bo np. niespłacanie kredytów może się skończyć postępowaniem sądowym i egzekucją komorniczą.

Zobacz też: "Zwyczajnie zaczyna mi brakować emerytury". Seniorzy o dodatkach i emeryturach

Jeśli osoby pobierające emeryturę nie spłacą zadłużenia, komornik ma prawo zwrócić się do ZUS z wnioskiem o zajęcie pobieranego przez nie świadczenia.

Warto pamiętać o tym, że niezależnie od wysokości długów, komornik nie ma prawa zająć całej pobieranej emerytury. Może jednak ją odpowiednio zmniejszyć, ponieważ przy ściąganiu pieniędzy z emerytur obowiązują limity potrąceń.

Najczęstszy sposób egzekwowania należności to zajęcie rachunku bankowego dłużnika, a jeśli jest niewystarczające, może dojść do zajęcia należących do niego nieruchomości czy ruchomych elementów majątku. Komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika, jak i jego rentę czy emeryturę z ZUS i KRUS.

Zobacz też: Mało znane ulgi dla seniorów. Można sporo zaoszczędzić!

Ile komornik może zabrać z emerytury, a ile zostawić?

Zdjęcie Ile komornik może potrącić z emerytury? / 123RF/PICSEL

Komornik, dokonując zajęcia, na koncie zawsze musi pozostawiać kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Jest nią minimum, które pozwoli dłużnikowi spełniać podstawowe życiowe potrzeby.

W przypadku emerytury wynoszą 75 proc. minimalnego świadczenia. W przypadku długów, które wynikają z braku spłacania pożyczek czy kredytów, komornik nie może zająć więcej niż 25 proc. minimalnego świadczenia. Jeśli chodzi o długi alimentacyjne, komornik może przejąć 60 proc. świadczenia.

Jeśli senior ma długi wobec placówek zdrowotnych, np. nie opłacił rehabilitacji czy rachunków za pobyt w sanatorium, komornik może zająć 50 proc. minimalnej emerytury.

Zobacz też: Ile wyniesie emerytura z KRUS w 2023 roku? Od marca spore podwyżki dla seniorów

Egzekucja komornicza 2023. Kwota wolna od potrącenia

Kwota wolna od zajęcia komorniczego co roku podlega waloryzacji. Od 1 marca 2023 roku najniższa emerytura, renta rodzinna, socjalna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły z 1338,44 zł do 1588,44 zł brutto. Oznacza to również automatyczny wzrost kwoty wolnej od potrąceń dla emerytów i rencistów.

W przypadku egzekwowania należności nie związanych z alimentami, kwota wolna od egzekucji to 1125,26 zł, z kolei na pokrycie należności alimentacyjnych - 681,97 zł. Jeśli chodzi o kwotę z tytułu opłat za pobyt np. w zakładach leczniczych czy domach pomocy społecznej, wynosi ona 272,78 zł.

Czy komornik może zająć 13. i 14. emeryturę? Przepisy są jasne

Zdjęcie Seniorzy często pytają, czy komornik może zająć 13. emeryturę / Marek Bazak / East News

Jednym z często zadawanych pytań jest również to, czy komornik może zająć 13. i 14. emeryturę. I tutaj ważna informacja dla seniorów: potrącenie z trzynastej i czternastej emerytury nie jest możliwe.

Zasada ta dotyczy również dodatku pielęgnacyjnego, osłonowego czy świadczeń wypłacanych przez MOPS.

***