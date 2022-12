Najseksowniejsze imiona dla kobiet. Mężczyźni szaleją na ich punkcie

Spis treści: 01 Najseksowniejsze imiona dla kobiet - Anna

02 Najseksowniejsze imiona dla kobiet - Laura

03 Najseksowniejsze imiona dla kobiet - Angela

04 Najseksowniejsze imiona dla kobiet - Iga

Najseksowniejsze imiona dla kobiet - Anna

Krótkie, proste i wymowne imię pochodzące od hebrajskiego słowa "hanna", oznaczającego łaskę, jedno z najpopularniejszych imion w Polsce - nosi je ponad milion kobiet. Można je zdrabniać na mnóstwo sposobów ale to jego podstawowa forma powoduje, że niektórym mężczyznom po plecach przechodzą ciarki. W polskiej muzyce nie brakuje utworów, w których Anna gra pierwsze skrzypce czy to jako nostalgiczna Anna Maria czy też wyczekiwana z utęsknieniem Ania, do której z miłością zwraca się Kazik.

Najseksowniejsze imiona dla kobiet - Laura

Już w średniowieczu Petrarka wzdychał do Laury - ucieleśnienia marzeń i najskrytszych pragnień, jako ukochana Filona była kochanka sentymentalną a w powieści Stefana Żeromskiego Laura uosabia esencję kobiecości - piękna, dystyngowana, namiętna, umiejąca wyrazić swoje pragnienia. Nic więc dziwnego, że kobiety o imieniu Laura kojarzą się mężczyznom z obiektem pożądania i miłości doskonałej.

Reklama

Czytaj także: Takie imiona najczęściej nadajemy dzieciom jako drugie. Czołówka zaskakuje?

Imię Laura pochodzi od słowa laurus czyli wawrzyn i oznacza "tę, którą uwieńczono wawrzynem. Druga teoria mówi, że tak nazywano kobiety pochodzące z rzymskiego Laurentum.

Najseksowniejsze imiona dla kobiet - Angela

- Dla kogo teraz miauczysz? - pytał Bogusław Linda podczas rozmowy z ukochaną w "Psach". Młodziutka Agnieszka Jaskółka grająca Angelę Wenz odpowiadała: - Przecież wiesz.. Ta scena przeszła do historii, głównie ze względu na kultowe: "Nie chce mi się z tobą gadać" a imię Angela stało się synonimem femme fatale. Podobno kobiety kochają złych chłopców. Mężczyźni z jakiegoś powodu również szaleją za tymi, które przynoszą im zgubę.

Imię Angela pochodzi z łaciny od słowa angel oznaczającego posłańca, brzmi bardzo podobnie w różnych językach, jest więc uniwersalnym, międzynarodowym imieniem.

Czytaj także: Najpopularniejsze imię dla dziewczynki w Polsce

Najseksowniejsze imiona dla kobiet - Iga

Jak wiele współczesnych imion, także i to powstało jako usamodzielnione zdrobnienie innego imienia. Jego pierwotną formą było dostojne, królewskie imię Jadwiga, oznaczające "walkę". Niektórzy jako źródłosłów wskazują też łacińskie "ignis" oznaczające ogień. I to właśnie ono rozpala umysły panów, którzy kochają Igi.

Zdjęcie Iga Wyrwał rozpalała swoimi sesjami, dziś twierdzi, że była to ciekawa przygoda / Jacek Grąbczewski / AKPA

Jedna z kobiet noszących to krótkie i popularne imię - Iga Wyrwał nie pozostawiała zbyt wiele wyobraźni na początku XXI wieku. Jej rozbierane sesje były szeroko komentowane w rodzimym showbiznesie, mimo, ze jej kariera rozwijała się głównie w Wielkiej Brytani. Dziś panom zupełnie innych, bo sportowych emocji dostarcza Iga Świątek - skromna, mądra i ciężko pracująca na swój sukces. Dla każdego "sexy" znaczy bowiem coś innego!

Czytaj także: Makijaż, który dodaje lat. Tych błędów się wystrzegaj