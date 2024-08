Zdrowe gotowanie zaczyna się od wyboru garnków, które nie wpływają negatywnie na jakość przyrządzanych potraw. Najbezpieczniejsze naczynia to te, które posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH), co gwarantuje, że są one wolne od szkodliwych substancji takich jak kadm, ołów czy BPA. Garnki wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal nierdzewna, żeliwo czy szkło, nie reagują z żywnością, nawet pod wpływem wysokich temperatur. Są odporne na kwasy, co sprawia, że przygotowywane w nich potrawy zachowują swoje walory odżywcze i smakowe.



Dobrze jest również zwrócić uwagę na grubość dna garnków. Naczynia z grubym, wielowarstwowym dnem zapewniają równomierne rozprowadzanie ciepła, co nie tylko poprawia efektywność gotowania, ale także minimalizuje ryzyko przypalenia potraw. Oprócz tego grube dno zwiększa trwałość garnka, chroniąc go przed odkształceniami.