Chcąc utrzymać plastikowe pojemniki na żywność w jak najlepszym stanie i zapobiegać gromadzeniu się w nich brzydkiego zapachu , pamiętajmy, by regularnie je myć i dokładnie wysuszyć . Niestety czasami zdarza się, że dany produkt spożywczy zbyt długo przechowujemy w pojemniku, przez co tworzywo przesiąka nieprzyjemną wonią .

Nie oznacza to jednak, że taki pojemnik powinniśmy spisać na straty. Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na pozbycie się z plastikowego pojemnika dokuczliwego zapachu . Jak to zrobić?

Wystarczy, że do pojemnika wlejemy wyciśnięty sok z cytryny i dokładnie go umyjemy przy użyciu czystej gąbeczki. Następnie pojemnik płuczemy pod bieżącą wodą i osuszamy. Chowając pojemnik do szafki, pamiętajmy, by nie nadkładać na niego przykrywki.