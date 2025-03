Jogurt naturalny to też całe spektrum kulinarnych możliwości. Jest doskonałą bazą do potraw słodkich i wytrawanych, sprawdza się też jako składnik smoothie lub jako dressing do sałatki. Może być z powodzeniem stosowany również jako zamiennik śmietany. Warto dodać, że ze względu na wysoką zawartość białka, jogurt naturalny syci na długo.

Czy jogurt naturalny ma dużo kalorii? Wszystko zależy od zawartości tłuszczu. Jogurt naturalny 0 proc tłuszczu zawiera 35-50 kcal na 100 g , dlatego sprawdzi się świetnie u osób będących na diecie redukcyjnej. Z kolei produkt mający 2 proc. tłuszczu to 60-70 kcal na 100 g , a jogurt naturalny pełnotłusty 3,5 proc. to natomiast 70-90 kcal na 100 g.

Jogurt naturalny bardzo często łączymy z owocami. Taki zestaw najczęściej króluje podczas śniadania lub jako przekąska w ciągu dnia. Czy to dobry pomysł? Oczywiście. Na pewno lepszy niż sięganie po gotowe, owocowe jogurty w sklepie zawierające na liście składników nie tylko owoce, ale i cukier. Jogurt naturalny w połączeniu z malinami, borówkami, bananem czy truskawkami to zdrowe i smaczne połączenie. Zamiast owoców sezonowych możemy również sięgać po owoce suszone - w tym przypadku warto jednak pamiętać, że mają więcej cukru niż ich świeże odpowiedniki.

Co więcej, jogurt z dodatkiem owoców to też źródło antyoksydantów zwalczających wolne rodniki. Tutaj warto podkreślić szczególną rolę malin czy jagód, które są ich prawdziwą skarbnicą. Do jogurtu możesz dodatkowo dodać orzechy, nasiona, płatki czy otręby owsiane, co tylko wzbogaci jego wartość odżywczą. Możesz również dodać szczyptę cynamonu czy miodu.