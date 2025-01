Kvarg – kolejny skandynawski przysmak

Kvarg to nie pierwszy serek pochodzący z północnej Europy, który jest w Polsce coraz bardziej znany i ceniony za swoje zdrowotne właściwości. Wytwarzany jest za pomocą fermentacji mleka odtłuszczonego. Do tego procesu używa się bakterii z rodzaju Lactococcus.

W smaku można porównać go do serka homogenizowanego, a w konsystencji jest jak bardzo gęsty jogurt grecki, choć tak naprawdę rodzajem bliżej mu do twarożku lub serka wiejskiego. Obecnie dostępny jest w sklepach w wersji naturalnej, waniliowej, jak i z dodatkiem owoców.

Kvarg - mało kalorii, bogactwo białka

Kvarg jest świetnym rodzajem serka, ponieważ przy niewielkiej kaloryczności (64 kalorie na 100 gramów produktu) dostarcza sporej ilości białka, która wynosi aż 11,2 g! Kvarg zawiera także dużo bakterii probiotycznych, przy zerowej ilości tłuszczu!

Taki miks sprawia, że ten rodzaj serka jest absolutnym zdrowotnym hitem. Kvarg pozytywnie wpływa na nasz układ odpornościowy oraz wspiera nasze kości, zęby i mięśnie. Świetnie wpływa również na naszą mikroflorę jelitową. Wiele osób ucieszy także fakt, że ten serek wspomaga odchudzanie! Wszystko dlatego, że jest niskokaloryczny i zapewnia długie uczucie sytości oraz efektywnie wpływa na procesy trawienne. Co ciekawe kvarg pomaga także uporać się z problemem biegunki.

Dlaczego warto jeść kvarg? Czym różni się on od skyru? Wyjaśniamy 123RF/PICSEL

Kvarg a skyr - czym się różnią?

Patrząc na właściwości kvargu i obszar jego podchodzenia od razu nasuwa się pytane, czy jest coś, czym ten serek różni się od dobrze znanego i popularnego w Polsce skyru. Chociaż mogłoby się wydawać, że to praktycznie dwa takie same produkty, to wyraźnie różnicę można zauważyć w sposobie przygotowywania tych serków. Kvarg pozyskuje się poprzez fermentowanie odtłuszczonego mleka z wykorzystaniem bakterii mlekowych. W tym celu stosuje się jednak bakterie z rodzaju Lactococcus, a więc inne niż w przypadku produkcji jogurtów.

Jeszcze jedną zauważalną różnicą jest smak oraz konsystencja kvargu. W przeciwieństwie do skyru jest on mniej kwaskowy i nieco płynniejszy. To w ogólnym odczuciu może robić lepsze wrażenie. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno skyr, jak i kvarg są niezwykle zdrowe i warto sięgać po któryś z nich, żeby pomagać swojemu organizmowi w prawidłowym funkcjonowaniu.

Kvarg do słodkich i wytrawnych potraw

Kvarg ma szerokie zastosowanie w kuchni i można go używać zarówno do słodkich, jak i wytrawnych potraw. Ten serek świetnie sprawdzi się jako składnik różnego rodzaju naleśników i omletów, a także będzie idealnym zamiennikiem sera twarogowego, który używany jest do pieczenia sernika. Może być także głównym składnikiem domowych lodów czy dodatkiem do koktajli owocowych czy owsianek. Jeśli chodzi o dania wytrawne, to kvarg idealnie sprawdzi się także jako zamiennik śmietany lub majonezu i idealnie będzie pasował do zagęszczania potraw oraz różnego rodzaju sosów, jak chociażby do dipu czosnkowego.

Ale to nie wszystko! Kvrag dobrze sprawdzi się także jako zdrowy zamiennik serków kanapkowych, które naszpicowane są konserwantami. Oczywiście nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby jeść kvarg tak, jak zwykły jogurt, bez żadnych dodatków. Jeśli lubisz naturalny, delikatny smak, ten serek może być dla ciebie idealną przekąską, która będzie zdrowa i na długo cię nasyci.

Kvarg - lista zalet jest długa

Jeśli jeszcze zastanawiasz się nad zastąpieniem jogurtu naturalnego lub skyru kvargiem, oto lista powodów, które powinny cię do tego przekonać:

Wysoka zawartość białka – kvrag posiada wyższą zawartość białka niż tradycyjne jogurty naturalne, serki homogenizowane oraz skyr. Dzięki temu łatwiej osiągnąć zalecane ilości białka w diecie, które na długo zapewnia poczucie sytości.

Niska zawartość tłuszczu – dzięki temu, że kvarg zawiera znikomą ilość tłuszczu, jest idealną przekąską i dodatkiem w kuchni dla wielu osób, które chcą zrzucić wagę. Dodatkowo te „zaoszczędzone” tłuszcze można przeznaczyć na bardziej wartościowe źródła niż ten mleczny produkt i zjeść pestki, orzechy, awokado czy masło orzechowe.

Niska kaloryczność – ta cecha również powinna przekonać wszystkie osoby, które dbają o linię. Dzięki temu można zachować deficyt kaloryczny przy jednoczesnym poczuciu bycia najedzonym.

Szerokie zastosowanie – jak zostało to już wcześniej pokazane, kvarg ma niesamowicie szerokie zastosowanie w kuchni i przy jego pomocy można wyczarować masę pysznych dań, które będą zdrowsze i bogatsze w składniki odżywcze.

Dostępność i wygoda – kvrag jest dostępny w większości sklepów spożywczych, więc nie trzeba martwić się o to, gdzie można go kupić. Dodatkowo jest wygodną przekąską bez względu na to, gdzie aktualnie się znajdujesz. W połączeniu z owocami lub orzechami stanowi zdrową i szybką przekąskę.

