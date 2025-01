Chociaż są zdrowe i mają wiele cennych dla zdrowia właściwości, zazwyczaj ustępują pola płatkom. Otręby owsiane mają wysoką zawartość błonnika, są świetnym dodatkiem do jogurtu i innych posiłków. Czas najwyższy docenić ten dość niepozorny produkt - zwłaszcza jako dodatek do śniadania.

Zjedz zamiast płatków owsianych. Oto właściwości otrębów owsianych

Czym otręby owsiane różnią się od płatków owsianych? Chodzi przede wszystkim o sposób obróbki ziarna i to, z jakiej jego części są pozyskiwane. Płatki pochodzą z całego ziarna i częściowo z jego łuski. Natomiast otręby powstają tylko i wyłącznie z łuski (zewnętrznej strony ziarna).

Otręby, podobnie jak płatki zawierają wiele minerałów i witamin, są również źródłem błonnika, białka i węglowodanów. Chociaż tu mają wiele punktów wspólnych, to jednak otręby wykazują o wiele wyższą zawartość błonnika i białka, ale niższą zawartość węglowodanów. Porcja 100 g otrębów dostarcza 245 kcal.

Duża zawartość błonnika pokarmowego pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego i trawiennego. Działa on niczym miotełka, która oczyszcza jelita ze złogów. Dlatego też w swojej diecie powinny go jak najczęściej uwzględniać osoby borykające się z zaparciami. Co więcej, odpowiednia obecność błonnika w codziennej diecie korzystnie wpływa na perystaltykę jelit i przyspiesza odczuwanie sytości. Dzięki temu pojawia się mniejsza ochota na podjadanie między posiłkami. Dlatego też to dobra propozycja dla osób, którym zależy na utracie zbędnych kilogramów.

Błonnik to jednak dopiero początek. Otręby zawierają cały wachlarz składników mineralnych i witamin. Zawierają m.in. fosfor, magnez, żelazo, miedź, selen i cynk oraz witaminy z grupy B. Mają one korzystny wpływ na pracę układu krążenia (wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, pomagają obniżyć ciśnienie krwi), pomagają tez w utrzymaniu odpowiedniego poziomu glukozy we krwi. Są również bogate w wielonasycone kwasy tłuszczowe.

Otręby owsiane są wypierane przez płatki, ale oba produkty są zdrowe dla jelit. Otręby zawierają jednak więcej błonnika

Otręby owsiane pomogą poskromić wysoki cholesterol

Otręby owsiane są też punktem obowiązkowym diety osób chcących obniżyć cholesterol. Owies zawiera beta-glukany, które - spożywane w większej ilości - obniżają stężenie cholesterolu i frakcji LDL.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na Uniwersytecie w Kentucky, spożywanie 100 g otrąb owsianych przez dwa tygodnie może pomóc obniżać stężenie cholesterolu o 23 proc. Przez 21 dni grupa 23 osób stosowała dietę wzbogaconą o 100 g otrębów owsianych dziennie. Eksperci odnotowali, że poziom cholesterolu spadł u uczestników już po dwóch tygodniach. Na tym jednak nie koniec - po zakończeniu eksperymentu oni mieli dziennie spożywać 50 g produktu. Dzięki temu udało im się utrzymać poziom cholesterolu na stałym poziomie.

Otręby dodawane do posiłków sprawią, że będziesz czuć sytość na dłużej

Otręby tak, ale bez przesady

Chociaż o ważnej roli błonnika raczej nikogo przekonywać nie trzeba, z wprowadzaniem go do diety należy uważać. Jego przesadna ilość - zamiast zadziałać korzystnie - może prowadzić do problemów trawiennych, zaparć i złego samopoczucia. Dlatego należy działać drobnymi krokami. Na początek wystarczą dwie lub trzy łyżeczki - otręby można dodać do jogurtu, koktajlu, sosu, zupy, surówki, kefiru czy sałatki. Trzeba też pamiętać o tym, by zwiększyć ilość wypijanej wody i pić jej co najmniej pół litra więcej niż zazwyczaj. Jej większa ilość jest potrzebna do strawienia otrębów.

Pomimo tego, że otręby owsiane są bardzo zdrowe, osoby chorujące na nieżyt żołądka czy nieżyt jelit powinny ich unikać.

Zobacz też:

„Ewa gotuje”: Owsianka z pyłkiem pszczelim Polsat