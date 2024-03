“Takie znalezisko zdarza się raz na pokolenie”. Właściciele zakurzonych pudeł zostali milionerami

Oprac.: Katarzyna Adamczak Życie i styl

Znaczki, monety, minerały, karteczki do segregatorów, naklejki z gum Turbo, nawet papierki po cukierkach — niewielu jest ludzi, którzy czy to w dzieciństwie, czy w dorosłym życiu nie próbowali kolekcjonerstwa. Co staje się ze zbiorami gdy z różnych powodów porzucamy to hobby? W większości przypadków kolekcje zapakowane w pudła trafiają na strych czy do piwnicy, gdzie leżą zapomniane i zakurzone. Czasem zdarza się, że odkryte po latach mają znacznie większą wartość niż pierwotnie.

Zdjęcie Regina, Saskatchewan / YouTube