Spis treści: 01 Czym zajmuje się GIS?

02 Co to oznacza, że produkt został wycofany?

03 Wycofane produkty w październiku 2022 r. - GIS ostrzega

04 Ostrzeżenia GIS - wrzesień 2022

05 Sierpień 2022. Wstrzymane produkty przez GIS

Czym zajmuje się GIS?

GIS to skrót od Główny Inspektorat Sanitarny. Jest to główny ośrodek kontrolujący sprzedawane towary w różnych sklepach. W trakcie badań wykrywa się nieprawidłowości, które pojawiły się w danej partii produktu. GIS podejmuje decyzje o wycofaniu towarów z obiegu, gdyż mogą doprowadzić do uszkodzenia zdrowia lub życia klienta. Bada się produkty spożywcze, suplementy diety i produkty codziennego użytku.

Co to oznacza, że produkt został wycofany?

Wycofanie produktu oznacza tyle, co całkowite usunięcie produktu o danej partii ze sprzedaży. Po kontrolnych badaniach zwykle sklepy wycofują z półek towar, a klienci proszeni są o odesłanie towaru celem poddania go badaniom. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca wycofanie towaru i monitoruje proces.

Co wycofano ze sklepów w ostatnich miesiącach? Poniżej znajdziecie komunikaty GIS z października, września i sierpnia 2022 r.

Wycofane produkty w październiku 2022 r. - GIS ostrzega

11 października Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii Listeria monocytogenes w określonej poniżej partii produktu Łosoś Atlantycki wędzony na zimno.

Szczegóły dotyczące produktu

Produkt - Classic’ ŁOSOŚ ALTANTYCKI wędzony na zimno 250g

Numer partii: L39321

Data minimalnej trwałości: 22.10.2022

Wyprodukowano dla Carrefour Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa przez Suempol Sp. z o.o., ul. Białostocka 69A, 17-100 Bielsk Podlaski

Ostrzeżenie publiczne GIS z 10 października dotyczyło jedne partii kiełbasy. - W wyniku działań Inspekcji Weterynaryjnej stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes w określonej poniżej partii metki łososiowej - czytamy w komunikacie. Jak podkreśla GIS, spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Zakład Mięsny Peklimar 2 Sp. z o.o. powiadomił wszystkich odbiorców o niezgodności i rozpoczął proces wycofywania produktu z rynku.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Metka łososiowa Kiełbasa Surowa Metka (opakowanie MAP o średniej wadze ok. 1,4 kg)

Numer partii: 1F828092828

Termin przydatności do spożycia: 20.10.2022

Producent: Zakład Mięsny Peklimar 2 Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny w Uniszkach Cegielni, 06-500 Mława, Uniszki Cegielnia 16A, weterynaryjny numer identyfikacyjny 14130301

7 października Główny Inspektor Sanitarny opublikował ostrzeżenie publiczne dotyczące wycofania niektóryc partii herbat miętowych. GIS został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez austriacką firmę Julius Meinl Austria GmbH wycofaniu wspomnianego produktu ze względu na stwierdzenie zanieczyszczenia surowca nadchloranem. - Nadchloran jest substancją szkodliwą dla zdrowia, ze względu na hamowanie wychwytu jodu przez tarczycę - czytamy w komunikacie.

Zdjęcie Wycofana herbata. Fot. GIS / materiał zewnętrzny

Szczegóły dotyczące wycofywanych partii:

Producent: Julius Meinl Austria GmbH

Dystrybutor: Julius Meinl Polska Sp. z o.o., ul. Pogodna 10, 05-850 Piotrkówek Mały

Nazwa produktu: BIG BAG HT ORGANIC REFRESHING MINT, Julius Meinl, 40 g. Numer partii: L220326, L22061, L220136, L220619. Data przydatności: 17/02/2024

Nazwa produktu: 95007 LEAF BAG HT ORGANIC REFRESHING MINT Julius Meinl, 32 g. Numer partii: L220376, L220377, L220631, L220701, L220763. Data przydatności: 17/02/2024

Ostrzeżenia GIS - wrzesień 2022

28 września GIS opublikował publiczne ostrzeżenie dotyczące przekroczenia dopuszczalnego limitu migracji formaldehydu z talerzy z melaminy. - Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego należy uznać, że spożywanie posiłków podawanych na tych talerzach może wiązać się z zagrożeniem dla zdrowia konsumenta w zakresie narażenia na formaldehyd - czytamy w komunikacie.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Talerz z melaminy kolor niebieski

Numer partii: 034914

Kod kreskowy: 8720573192279

Podmiot odpowiedzialny za produkt: AM/63 P.O BOX 37211, 1030 AE AMSTERDAM,

THE NETHERLANDS. Dystrybutor produktu w Polsce: ACTION POLAND Sp. z o. o. ul. Wojewódzka 10, 40-026 Katowice

16 września 2022 r. na stronie GIS pojawiło się ostrzeżenie publiczne następującej treści: "Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany, że firma Lidl Polska Sp. z o.o. Sp. k. prowadzi wycofanie sera pleśniowego z mleka koziego Pilos ser kozi 200 g, ze względu na informację otrzymaną od francuskiego producenta Société Fromagère de Riblaire (weterynaryjny numer identyfikacyjny FR 79 299 001 CE) o możliwej obecności metalowych ciał obcych w produkcie". Produkt: Pilos ser kozi 200 gTermin przydatności do spożycia: 01.10.2022, 06.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 15.10.2022We wrześniu wycofane ze sprzedaży zostały również:



Nazwa produktu: Aldiva Unicorn wheels, 220g



Numer partii: 42

Data minimalnej trwałości: 21/04/2023

Numer artykułu: 78719002021000000200

Dystrybutor w Polsce: TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 11 40-387 Katowice

Kraj pochodzenia: Turcja

Powód wycofania ze sprzedaży: stwierdzeniu wysokiej zawartości estrów 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) oraz estrów glicydowych kwasów tłuszczowych w określonej powyżej partii ciastek

Kolejny wycofany produkt we wrześniu to: nasiona białego sezamu, łuskane. VITASIA JAPANESE STYLE/ Sesame White Hulled, 50 g

Numer partii: L22 164 1

Data minimalnej trwałości: 08/2023

Podmiot wprowadzający na rynek: LIDL Stiftung & KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Niemcy

Wyprodukowano w: Polska

Kraj pochodzenia nasion: spoza UE.

Powód wycofania ze sprzedaży: w próbce nasion białego sezamu łuskanego zbadanego w ramach urzędowej kontroli stwierdzono obecność bakterii Salmonella spp. Spożycie produktu, szczególnie bez obróbki termicznej, wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Czytaj również: W tych produktach spożywczych wykryto salmonellę i ciała obce

Ostrzeżenie GIS - wycofany produkt o nazwie Sainte Maure Chevre President 200g

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany, że firma LACTALIS Polska Sp. z o.o. prowadzi wycofanie sera koziego Sainte Maure Chevre President 200 g ze wskazanymi poniżej terminami przydatności do spożycia, ze względu na informację otrzymaną od francuskiego producenta Société Fromagère de Riblaire (weterynaryjny numer identyfikacyjny FR 79 299 001 CE) o możliwej obecności metalowych ciał obcych w produkcie.

Terminy przydatności sera do spożycia: 09.10.2022, 17.10.2022, 20.10.2022

Sierpień 2022. Wstrzymane produkty przez GIS

W sierpniu wycofane ze sprzedaży zostały następujące produkty:

"tianDe Phytotea with Angelica Sinensis and Salvia, 60g" (herbatka ziołowa z dzięgielem chińskim i szałwią)



Producent: OOO Integracija, E.Alekseevoj 112a, 656019 Barnaula, Russia

Importer/Dystrybutor: SIA Asti Group, Zardu 5, LV-1083 Riga, Latvia

Numer partii: 7260521

Data minimalnej trwałości: 25/05/2023

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez system RASFF o wykryciu chlorpiryfosu w wyżej wymienionej partii suplementu diety. - Chlorpiryfos jest substancją szkodliwą dla zdrowia. Biorąc pod uwagę dostępne dane dotyczące toksyczności tej substancji czynnej należy uznać, że każdy poziom przekraczający ustaloną wartość najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości może potencjalne stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów - czytamy na stronie GIS.

HIPP 100% Słodkie jabłka po 4 miesiącu 200 ml



Numer partii: LA98967

Data ważności: 31.10.2023

Data wycofania partii: 2.08.2022

Powód wycofania: Przez skargę konsumenta zlecono badania soku. Okazało się, że posiada drobne cząstki o właściwościach magnetycznych.

Przez zlecono badania soku. Okazało się, że posiada drobne cząstki o właściwościach magnetycznych. Zalecenia: Nie spożywać produktu.

Lody Haagen-Dazs



Aktualizacja ostrzeżenia publicznego z dnia 13.07.2022 r. w sprawie wycofania kilku partii lodów, ze względu na zastosowanie składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu

Nazwa, numer partii, data minimalnej trwałości:

BELGIAN CHOCOLATE 460ML/ 4266585, 30/03/2023

MACADAMIA NUT BRITTLE 460ML / 4266569, 04/04/2023

MACADAMIA NUT BRITTLE 460ML / 4281488, 21/04/2023

PRALINES&CREAM 460ML / 4271507, 09/04/2023

DUO BELGIAN CHOCOLATE & VANILLA 420ML / 4271142, 15/04/2023

Zalecenia: Nie należy spożywać partii produktów określonych w tym komunikacie.

Po publikacji artykułu firma HIPP przesłała do Redakcji następujące oświadczenie, którego treść zamieszczamy poniżej:

Oświadczenie HiPP Polska Sp. z o.o. z dnia 10.08.2022

W wyniku zgłoszenia od konsumenta Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykrył zanieczyszczenia w pojedynczych butelkach soku HiPP 100% SOK Słodkie Jabłka (200 ml) o numerze partii LA98967, z datą minimalnej trwałości 31.10.2023.

Zapewnienie bezpieczeństwa i najwyższej jakości produktów jest zawsze naszym najwyższym priorytetem, dlatego zgłoszenie potraktowaliśmy niezwykle poważnie. Natychmiast wstrzymaliśmy dostawy produktu. Powiadomiliśmy również o sytuacji naszych klientów handlowych wraz z decyzją o wycofaniu tej partii ze sklepów. W trybie pilnym zleciliśmy niezależnemu laboratorium badania otrzymanych od konsumenta próbek. Wyniki jednoznacznie potwierdzają, że zanieczyszczenia, które były przedmiotem zgłoszenia, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.

*Materiał jest aktualizowany

