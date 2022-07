Ostrzeżenie GIS: Chipsy Lay’s Oven Baked Grilled vegetables flavoured zawierają mleko

Z rynku wycofywana jest partia PLT 107 138 22:09 10 do: PLT 107 138 23:34 10 chipsów Lay’s Oven Baked Grilled vegetables flavoured 50% less fat — pieczone formowane chipsy ziemniaczane o smaku grillowanych warzyw, 125 g, której termin ważności to 30.10.2022. Na opakowaniu produktu nie uwzględniono informacji, że w składzie chipsów jest mleko.



Producent w trosce o bezpieczeństwo klientów wycofuje partię chipsów

GIS został poinformowany przez producenta chipsów Lay’s — firmę FRITO LAY Sp. z o.o — o wycofywaniu z rynku partii produktu ze względu na jej błędne oznaczenie. W wyniku pomyłki w fabryce chipsy zostały zapakowane w niewłaściwe opakowania, na których nie ma informacji, że produkt zawiera mleko. Marka w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów, którzy mogą być uczuleni na ten składnik, zdecydowała się wycofać produkt z rynku.



Masz te chipsy i jesteś alergikiem? Zwróć je do sklepu

We wszystkich sklepach, gdzie sprzedawano Lay’s Oven Baked Grilled vegetables flavoured pojawiła się informacja o wycofaniu wadliwej partii. Producent poinformował też Państwową Inspekcję Sanitarną o podjętych działaniach.

Osoby uczulone na mleko nie powinny spożywać chipsów Lay’s Oven Baked Grilled vegetables flavoured. Jeśli kupiłeś wspomniany produkt, a jesteś alergikiem, możesz zwrócić chipsy w sklepie, w którym zrobiłeś zakupy.

