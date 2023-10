Co ciekawe, końcówka października będzie dla niektórych jeszcze większym zaskoczeniem.

Pogodowa aura zaskoczy Polaków. Co z zimą i przymrozkami?

Grube kurtki i rękawiczki można na razie odłożyć do szafy. Pogodowe prognozy wskazują bowiem, że termometry, aż do początku listopada, będą zaskakiwać. Synoptycy nie przewidują drastycznego ochłodzenia.

Zdjęcie Prognoza pogody. Za nami październikowa noc tropikalna. Wysokie temperatury nie odpuszczają / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Zgodnie z prognozami długoterminowymi temperatury maksymalne w wielu regionach kraju będą utrzymywać się na poziomie kilkunastu stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie głównie na północy, północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich. Chłodniej, jednak nieznacznie. Jak się okazuje, ciężko będzie nawet o nocne przymrozki.

"Wiele wskazuje na to, że październik będzie kolejnym ciepłym miesiącem w Polsce. Aktualnie prognoza anomalii na koniec miesiąca liczona od jego początku, w skali całego kraju jest prognozowana na poziomie około 2,2 st. C. powyżej normy klimatycznej" - prognozuje serwis fanipogody.pl.

Pojawi się jednak więcej opadów deszczu.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Temperatura, o którą jesienią ciężko

Poniedziałkowy poranek przywitał się zachmurzeniem. W trakcie dnia niewiele się zmieni. "W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie, głównie na północnym wschodzie, przelotne opady deszczu. Rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 11 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie do 17 st. C w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich" - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Co czeka nas w kolejnych dniach? Termometry na południu kraju wskażą około 16-17 st. C. Nieco chłodniej będzie w północno-wschodniej Polsce, gdzie temperatury wyniosą około 10 st. C. Tuż przed końcem października temperatura wciąż jednak będzie zaskakiwać - w południowych województwach nawet lokalnie do 20 st. C.

W trakcie pierwszych dni listopada do Polski napłynie jednak nieco chłodniejsze powietrze, sprawiając tym samym nieznaczny spadek temperatury. Wciąż będzie jednak iście jesiennie - termometry wskażą około 12 - 15 st. C.

"Wiele wskazuje na to, że również w tym sezonie, tak jak w wielu ostatnich latach na groby bliskim 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych pójdziemy w otoczeniu pogody jesiennej, a nie zimowej. Obecny zakres temperatur maksymalnych w tym dniu na obszarze Polski jest prognozowany na ogół na poziomie około 10-18 st. C" - donosi serwis fanipogody.pl.

