Roztocza kojarzą nam się głównie z kurzem i uczuleniami. Okazuje się, że mogą występować również w lasach. Leśnicy opowiadają o konkretnym gatunku, który ma teksturę jak wytworna tkanina i walczy z groźnym gatunkiem owadów, tzw. skupieńcem lipowym.

Zobacz również: Szkodnik zaatakował warszawską dzielnicę. Ludzie są zrozpaczeni

Roztocza są sojusznikiem lasów? Oto lądzień czerwonatka

Mowa o lądzieniu czerwonatka Jest on małym czerwony pajączkiem zaliczanym do roztoczy. Jego wielkość nie przekracza łebka od szpilki. Krwistoczerwone ubarwienie sprawia, że pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów (lecz ogromnych jak na roztocza - zaznaczają leśnicy) dostrzeżemy go już z daleka.

Lądzień ten jest naszym prawdziwym sojusznikiem. Poluje na niewielkie owady, w tym choćby Skupeńce lipowe. Choć wydaje się niepozorny, to jest naprawdę skutecznym łowcą i potrafi pochwycić ofiary dużo większe od samego siebie mówią pracownicy Lasów Państwowych

Lądzień czerwonatka poluje na skupieńce lipowe

Reklama

Skupieńce lipowe to ciepłolubne owady rodzime dla regionu Morza Śródziemnego. Od ok. 40 lat zaczęły jednak opanowywać kolejne kraje w zachodniej, środkowej i południowej części Europy m.in. Francję, Niemcy, Szwajcarię, Austrię, Węgry, Czechy, Słowację i w końcu Polskę. Jego szybką ekcpansję w ciągu ostatnich dekad przypisuje się m.in. postępującemu ociepleniu klimatu.

W Polsce ten owad pojawił się w 2016 r. Teraz są regularnie notowane na dużym obszarze Polski, jednak lądzień czerwonatka skutecznie na nie poluje i jest prawdziwym sojusznikiem lasów.

Zobacz również: Jedne z najzdrowszych grzybów świata. Jedz na odporność i dla serca