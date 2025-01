Living Apart Together, w skrócie LAT, to rodzaj trwałego związku partnerskiego, często wieloletniego i stabilnego, w którym para mieszka osobno i w najbliższej przyszłości nie ma zamiaru dzielić wspólnej przestrzeni. Zjawisko to obserwowane jest już od lat 70. ubiegłego wieku, ale termin LAT znany jest dopiero od niedawna. Według badań ilość par w stałej, romantycznej relacji mieszkających w oddzielnych mieszkaniach stanowi ok. 10% wszystkich konkubinatów w Europie, a więc jeden na dziesięć partnerskich związków to osoby niezamieszkujące wspólnie. Co ważne, w badaniach nie brano pod uwagę sytuacji wymuszających mieszkanie osobno, czyli pracę poza miastem, pochodzenie z różnych miast czy krajów lub mieszkanie z rodzicami z powodu braku pracy zarobkowej (na przykład podczas kontynuowania nauki w dorosłym życiu). LAT to związki tworzone świadomie i przy obopólnej zgodzie na takie, a nie inne warunki.