Kim była Teresa Neumann?

Życie i styl Krwawe łzy z obrazów i figur Matki Bożej. Cud czy oszustwo? O dzieciństwie Teresy Neumann wiadomo zdecydowanie mniej niż o jej dorosłym życiu. Przyszła na świat 9 kwietnia 1898 roku w Konnersreuth w Bawarii, dokładnie w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę. Urodziła się w rodzinie krawca i była najstarszym z 11 dzieci.

W 1918 roku Teresa Neumann doznała ciężkich poparzeń podczas ratowania zwierząt z płonącej stajni. W wyniku obrażeń straciła wzrok, a jej ciało obezwładnił paraliż. Przez kilka lat młoda Teresa była zdana na pomoc innych. Jej życie odmieniło się w 1923 roku podczas beatyfikacji Teresy z Lisieux. Wówczas znów zaczęła widzieć. Rok później podczas jej kanonizacji odzyskała pełną sprawność.

Na tym jednak nie koniec, bo w kolejnych latach Teresa Neumann nadal doświadczała trudnych do wyjaśnienia zjawisk. Poprzez modlitwę z bliskimi w pobliskim kościele miała zostać uzdrowiona z zapalenia wyrostka robaczkowego. Lekarze mimo wcześniejszej diagnozy stwierdzili, że w jej organizmie nie ma śladu choroby.

W 1926 roku na rękach, nogach, głowie i boku ciała Teresy pojawiły się stygmaty. Miały krwawić co tydzień, w każdą noc z czwartku na piątek. W tym czasie miała tracić nawet 10 kilogramów, widzieć mękę Jezusa, przepowiadać przyszłość i mówić w obcych językach. W pozostałych dniach funkcjonowała w normalny sposób. W jej domu pojawiały się setki wiernych, którzy prosili o łaskę uzdrowienia. Według świadków leczyła, przyjmując na siebie ich cierpienie.

Poza tym przez 35 lat jedynym pokarmem Teresy Neumann miały być komunikanty przyjmowane podczas Eucharystii. Mistyczka miała nie jeść nic poza tym i nie spożywać żadnych płynów.

Wizje Teresy Neumann

Widzenia, których doznawała Teresa Neumann, często dotyczyły losów świata. Miała zobaczyć klęskę Niemiec, triumf Polski oraz odrodzenie Włoch i Hiszpanii. Poza tym przestrzegała przed nadchodzącym końcem świata. "Biada tym, którzy się nie nawrócą" - mówiła. Jak sama twierdziła, początkowo treść objawień zostawiała jedynie dla siebie i dzieliła się nimi tylko ze spowiednikami. Zaczęła je ujawniać, dopiero gdy usłyszała wyraźny nakaz.

Jedną z jej najsławniejszych wizji jest ta spisana 15 października 1948 roku. Doświadczyła jej dwa dni wcześniej, a podczas ekstazy przemówił do niej prorok Eliasz wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i świętym Janem od Krzyża. Usłyszała wówczas o ciężkim losie królestwa brytyjskiego oraz bożej karze, która spotka Niemców.

Informacje o wizjach Teresy nie umknęły władzom III Rzeszy. Naziści próbowali stłumić popularność mistyczki, która zdecydowanie nie popierała ich działań. Neumann przez długi czas była obserwowana przez Gestapo.

Pozytywniejsze proroctwo usłyszała z ust Jezusa. Przekazał jej, że w Polsce oraz w jej sąsiadach niedługo narodzi się siła i wiara, a Słowianie mogą liczyć na jego błogosławieństwo. "Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy. Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina jej nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary. Ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej" - miała usłyszeć Teresa od Jezusa.

Teresa Neumann pod okiem specjalistów

Zjawiska, których doświadczała Teresa Neumann, sprawiły, że wielu zaczęło do niej pielgrzymować w celu wyproszenia wstawiennictwa u Boga. Znalazły się jednak osoby, które w odmienny sposób postrzegały mistyczkę. Pojawiły się podejrzenia dotyczące mistyfikacji zarówno stygmatów, jak i doniesień dotyczących niespożywania pokarmów.

Już w 1927 roku Teresa Neumann została poddana badaniu. Przez 15 dni w swoim domu była obserwowana przez lekarza Otto Seidla i cztery franciszkańskie zakonnice. Wówczas nie zauważono, by mistyczka jadła bądź piła, ale zastanawiająca była utrata kilku kilogramów. Ostatniego dna obserwacji nagle waga wróciła do normy. Jej słowom przeczyły również badania moczu, które jasno wskazały, że Teresa jadła oraz piła. Lekarze nie przeprowadzili ich jednak ponownie, by potwierdzić swoje przypuszczenia. Rodzina nie wyraziła na to zgody.

Niecały rok później pod lupę wzięto stygmaty mistyczki. Zbadały je zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. Jeden z profesorów w raporcie podkreślił, że krwawe rany pojawiały się zaraz po tym, gdy obserwatorom kazano opuścić pomieszczenie.

Mimo licznych spekulacji kult Teresy Neumann wciąż trwa. W 2004 roku niemal 40 tysięcy osób podpisało petycję w sprawie jej beatyfikacji.

Mistyczka zmarła 18 września 1962 roku. Śmierć spowodowało zatrzymanie krążenie. Teresa Neumann została pochowana na cmentarzu parafialnym w Konnersreuth, a jej grób do dziś odwiedzają pielgrzymi z różnych zakątków świata. Proces beatyfikacyjny został otwarty w 2005 roku przez biskupa Regensburga Gerharda Ludwiga Müllera.

