Na obrazku znajduje się 455 złotych liter W. Dokładni się im przyjrzyj, bo pośród nich ukryta została inna litera - a mianowicie M. Twoim zadaniem jest odnalezienie właśnie tej niepasującej do całości jednej litery. Pamiętaj, że twój czas na odpowiedź jest ograniczony. Masz na to tylko 5 sekund. Dla jednych to wystarczająco sporo czasu, dla innych zdecydowanie za mało. Są też i tacy, którzy zrezygnują z wykonania zadania, twierdząc, że się nie da. Do której drużyny należysz? Czy masz na tyle sprawne oko, aby wyłapać literę M?