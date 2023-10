Trudne zadanie na logiczne myślenie. Tylko najbystrzejsi znają poprawną odpowiedź

Zadania na logikę to typowe zadania matematyczne lub intelektualne, które wymagają myślenia logicznego, analizy, wnioskowania i rozumowania. Te zadania często polegają na rozwiązywaniu problemów, wykazywaniu poprawności argumentów lub przewidywaniu wyników na podstawie logicznych zasad. Skoro już wiesz, na czym polegają takie łamigłówki, możesz przejść do rozwiązywania zadania. Wyobraź sobie, że posiadasz dwie monety. Jednak jest kluczowa zagwozdka. Łącznie obie monety dają siedem złotych, ale jedna z nich nie jest dwuzłotówką. Jak to jest możliwe? Postaraj się odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Czy to możliwe, że dwie monety dają łącznie 7 zł, ale jedna z nich nie jest monetą 2 zł?

Zdjęcie Odpowiedź znają tylko najbystrzejsi / @pixelshot / materiał zewnętrzny

Poprawne rozwiązanie. Czy spodziewałeś się takiej odpowiedzi?

Jeśli nie udało ci się poprawnie odpowiedzieć na nasze pytanie, to nic się nie stało. To zadanie zdecydowanie nie należało do najłatwiejszych. Oto prawidłowe rozwiązanie:

Tak, jest to możliwe. Druga z monet to 2 zł, a pierwsza to 5 zł.

