Tylko osoby o sokolim wzroku dostrzegą tak drobny detal. Test na spostrzegawczość

Testy na spostrzegawczość są używane w psychologii i naukach behawioralnych. Często polegają na rozpoznawaniu obrazków, kształtów lub kolorów. Mogą bazować także na znalezieniu różnic graficznych. Dzisiaj przedstawimy ci jedno z takich właśnie zadań. Na sam początek spróbuj się wyciszyć. Zamknij oczy na 10 sekund i odpędź wszelkie zmartwienia. Następnie spójrz na poniższy obrazek i postaraj się znaleźć łapkę, która różni się od pozostałych. Zadanie jest ograniczone czasowo, więc nie trać cennego czasu. Postaraj się je wykonać w mniej niż 12 sekund. Gotowy? Start!

Zdjęcie Test na spostrzegawczość / opracowanie własne / INTERIA.PL

Poprawna odpowiedź

Udało ci się rozwiązać naszą łamigłówkę? Oznacza to, że jesteś bardzo spostrzegawczą osobą. Jeśli jednak nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Na rozwiązywanie testów na spostrzegawczość wpływa wiele czynników, takich jak stres lub zmęczenie. Dodatkowo może przyczyniać się do tego np. wada wzroku.

Na poniższym obrazku znajdziesz prawidłową odpowiedź, gdzie została ukryta inna łapka. Podpowiedź: różni się ilością palców!

Zdjęcie Prawidłowe rozwiązanie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Pamiętaj, nad spostrzegawczością można pracować. Wystarczy regularnie rozwiązywać łamigłówki. Istotne jest, aby testy miały zróżnicowany poziom trudności. Powinny stanowić dla ciebie wyzwanie.

