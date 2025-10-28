Test na spostrzegawczość, z którym poradził sobie tylko 1 proc. użytkowników. Sprostasz wyzwaniu?

Karolina Woźniak

Twoje oczy naprawdę wszystko zauważą? Sprawdź to w tym podchwytliwym teście. Pośród pozornie takich samych gęsi ukrywa się sprytny "intruz". Tylko nieliczni potrafią go znaleźć w określonym czasie. Czy jesteś jednym z nich?

Czy uda ci się zauważyć różnicę? Która gęś jest inna?
Czy uda ci się zauważyć różnicę? Która gęś jest inna?

Myślisz, że masz sokoli wzrok? Udowodnij to w tym teście!

Regularne rozwiązywanie zadań na spostrzegawczość to prawdziwy trening dla mózgu. Takie łamigłówki wzmacniają koncentrację, uczą skupienia i pomagają wyłapywać nawet najdrobniejsze detale. Dodatkowo świetnie pobudzają umysł, a szczególnie o poranku, gdy potrzebujemy szybkiego "rozruchu" i zastrzyku energii. To także doskonały sposób, by na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków i dać głowie odetchnąć.

Na obrazku ukryła się gęś, która różni się od pozostałych. Twoje wyzwanie? Znaleźć go w mniej niż 10 sekund! Dasz radę?

Starsza kobieta zamyślona patrząca przed siebie, po lewej młoda kobieta trzymająca lupę, po prawej kobieta zapisująca notatki na tablecie, nad głową starszej kobiety świeci żarówka symbolizująca pomysł, tło w odcieniach fioletu z puzzlami i napisem 'Kl...
Kliknij obrazek i sprawdź pozostałe łamigłówki

Prawidłowe rozwiązanie

Udało ci się rozwiązać nasz test na spostrzegawczość? Gratulacje! To znak, że twój mózg od rana pracuje na wysokich obrotach i świetnie radzi sobie z dostrzeganiem szczegółów. Ale jak szybko udało ci się tego dokonać? Sprawdź, co czas mówi o twojej porannej bystrości:

  • 5-10 sekund - twój mózg potrzebował krótkiej chwili na "rozruch", ale i tak poradził sobie świetnie. Z każdym kolejnym ćwiczeniem będziesz jeszcze szybszy.
  • Więcej niż 10 sekund - wygląda na to, że dziś twój umysł rozkręca się wolniej. To zupełnie normalne, czasem potrzebuje więcej bodźców, żeby się rozbudzić. Regularnie rozwiązywane zagadki pomogą mu złapać odpowiedni rytm.

A jeśli nie udało ci się znaleźć innej gęsi, to nic się nie martw! Na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, zwłaszcza rano: zmęczenie, brak kawy czy stres. Traktuj to jako rozgrzewkę dla szarych komórek, a przy kolejnej łamigłówce pójdzie ci jeszcze lepiej. Dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej znajdziesz poprawną odpowiedź.

Kilka rzędów białych gęsi na fioletowym tle, jedna z gęsi otoczona grubą czarną linią wyróżnia się innym układem nóg niż pozostałe.
Poprawne rozwiązanie

