Popatrz na obrazek. Wybierz mężczyznę, który twoim zdaniem posiada już potomstwo. Pamiętaj - liczy się pierwsze wrażenie i nie ma złych odpowiedzi!

Mężczyzna nr 1

Jesteś osobą nieoczywistą. Często zachowujesz się w sposób, który odbiega od norm i konwencji społecznych. Możesz mieć odmienny styl ubierania się, zachowania, myślenia, czy podejścia do życia. Możliwe, że unikasz schematów i szukasz oryginalnych rozwiązań, które nie są powszechnie akceptowane. Możesz także być skłonny do podejmowania ryzykownych działań, które wymagają odwagi i determinacji. Być może nie lubisz być przewidywalny i stawiasz na indywidualność. Możesz mieć odmienne zainteresowania i pasje niż większość ludzi, co sprawia, że trudno jest cię zakwalifikować do określonej grupy społecznej. W relacji zwykle stawiasz na autentyczność i prawdziwe emocje, a unikasz konwencjonalnych sposobów wyrażania uczuć. Możesz np. szukać nietypowych sposobów na wyrażanie miłości i zadowolenia, które wychodzą poza ramy standardowych gestów.

Mężczyzna nr 2

Zachowujesz się w sposób pewny siebie i zdecydowany. Masz wyznaczone cele i konsekwentnie dążysz do ich realizacji. Jesteś zwykle bardzo zorganizowany i planujesz swoje działania z wyprzedzeniem. Potrafisz efektywnie zarządzać swoim czasem i zasobami, aby osiągać jak najlepsze wyniki. Jesteś skłonny do podejmowania decyzji na podstawie racjonalnych kryteriów i analizy, a nie emocji. Potrafisz skutecznie rozwiązywać problemy i podejmować trudne decyzje. Jesteś zwykle bardzo zdeterminowany i nie poddajesz się w trudnych sytuacjach. Potrafisz przetrwać trudne chwile i wyciągać wnioski z porażek, co pomaga ci rozwijać się i osiągać coraz większe sukcesy. Dbasz o swoje relacje z innymi ludźmi, budując trwałe kontakty. Potrafisz efektywnie komunikować się i budować zaufanie, co pomaga ci osiągać swoje cele i się rozwijać. W relacji zwykle stawiasz na wysoką jakość komunikacji z partnerem i dbasz o wzajemne zrozumienie. Możesz np. rozmawiać o swoich planach zawodowych i aspiracjach, a także słuchać i wspierać partnera w jego życiowych dążeniach.

Mężczyzna nr 3

Masz zwykle wysokie poczucie odpowiedzialności i dbasz o swoje obowiązki wobec rodziny oraz pracodawcy. Potrafisz skutecznie planować swoje dni i priorytetyzować zadania, aby nie zaniedbywać żadnego obszaru swojego życia. Dbasz o swoje relacje z rodziną i bliskimi. Potrafisz poświęcać czas na spędzanie z nimi wolnego czasu i budowanie silnych więzi emocjonalnych. Masz świadomość, że relacje z bliskimi są niezwykle ważne dla twojego dobrostanu psychicznego i fizycznego. Jesteś również bardzo zaangażowany w swoją pracę. Potrafisz skutecznie wykonywać powierzone ci zadania i dążyć do osiągania wyznaczonych celów. Musisz jednak zwracać uwagę na to, by zbytnio się nie przepracowywać. Pamiętaj - twoje samopoczucie jest najważniejsze! W relacji zwykle starasz się wyważyć swoje obowiązki zawodowe i rodzinne, aby nie lekceważyć żadnego z tych aspektów życia. Możesz np. stawiać na regularne godziny pracy i starannie planować czas wolny, aby poświęcić go partnerowi i dzieciom.

Mężczyzna nr 4

Zwykle wybierasz oryginalne, niszowe produkty i marki, które nie są powszechnie dostępne w sklepach sieciowych. Lubisz eksperymentować z modą i aranżacją wnętrz, aby wyrażać swoją indywidualność i wyjątkowość. W relacji zwykle preferujesz niekonwencjonalne i oryginalne sposoby wyrażania uczuć i bliskości. Możesz np. pisać romantyczne wiersze lub tworzyć małe prezenty ręcznie, aby pokazać swoją miłość. Lubisz też spędzać czas z partnerem w nietypowy sposób, np. eksplorując nieznane miejsca, uczestnicząc w niebanalnych wydarzeniach kulturalnych czy odwiedzając niszowe kawiarnie czy restauracje.

