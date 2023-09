Test Szondiego został opracowany przez węgierskiego psychiatrę Léopolda Szondiego w 1935 roku. Jego celem jest ujawnienie najgłębiej stłumionych cech danej osoby, części siebie, które zostały zepchnięte do podświadomości. Test polegał na przyjrzeniu się serii 48 zdjęć osób z różnymi wyrazami twarzy. Pacjent miał wybrać najbardziej sympatyczne i najmniej sympatyczne. W trakcie badania prezentowane są zdjęcia osób, które doświadczają określonych problemów lub zaburzeń lub zaburzeń psychicznych. Szondi twierdził, że preferujemy te osoby, których problemy przypominają nam nasze własne, ponieważ mamy wrodzony "genetyczny" obraz naszej rodziny.

Reklama

Test psychologiczny: Wybierz twarz, która wydaje ci się najbardziej niepokojąca

Naszym zadaniem w poniższym teście jest przyjrzenie się ośmiu twarzom. Następnie, musimy wybrać spośród nich jedną, która jest dla nas najbardziej przerażająca, lub wywołuje w nas największy dyskomfort. Za każdą z twarzy stoją cechy osobowości. Przypatrz się więc obrazkowi i zobacz, jaką prawdę o twojej podświadomości wyjawi test. Która z zaprezentowanych twarzy najbardziej cię przeraża?

Zobacz również: Psychologiczny test obrazkowy - jaki jest twój stan emocjonalny

Instagram Post Rozwiń

1. Sadysta

Jeśli wybrałeś numer jeden, zgodnie z wierzeniami Szondiego jesteś "sadystą". Oznacza to, że "najprawdopodobniej byłeś zdominowany przez wiele autorytarnych postaci, takich jak rodzice lub nauczyciele, więc tłumisz uczucie dominacji nad innymi, tak jak to było w dzieciństwie". Jesteś "pasywny" - przyjazny i lubisz ludzi, ale masz tendencję do bycia nastawionym obronnie lub pasywno-agresywnym, gdy czujesz się zagrożony.

2. Epileptyk

Wybór twarzy nr 2 oznacza, że reagujesz na emocje dość intensywnie, zarówno na te dobre, jak i złe, oraz tłumisz negatywne emocje. Prawdopodobnie zakładasz na siebie maskę emocjonalną i jesteś dobry w ukrywaniu negatywnych uczuć przed innymi. Aby temu przeciwdziałać, zachowujesz się łagodnie i przyjaźnie, a większość ludzi postrzega cię jako spokojnego i godnego zaufania. Jednak pod presją potrafisz eksplodować.

3. Katatonik

Katatonik jest inteligentny z nadpobudliwym umysłem. Aby zwalczyć tę nadaktywność, w codziennym życiu najprawdopodobniej stałeś się posłuszny, powściągliwy i kierujesz się określonymi zasadami. Oznacza to, że często zaprzeczasz własnym emocjonalnym i fizycznym potrzebom i pragnieniom, co skutkuje poczuciem nieprzystosowania i zagubienia.

4. Schizofrenik

Jeśli wybrałeś twarz tej kobiety, to prawdopodobnie tłumisz niechęć do innych. Możesz mieć problemy z nawiązywaniem kontaktów społecznych i wchodzeniem w relacje z innymi. Nie oznacza to, że nie jesteś towarzyski. Uwielbiasz wychodzić i spędzać czas z przyjaciółmi, ale twoje relacje są powierzchowne, a w głębi duszy często czujesz się samotny i odizolowany.

5. Histeryk

Jeśli wybrałeś ten obrazek, możesz mieć tendencje do zwracania na siebie uwagi, które w sobie tłumisz. Być może w dzieciństwie kazano ci milczeć lub nie popisywać się, więc wyrosłeś na dość skromną osobę. W głębi duszy jednak uwielbiasz być w centrum uwagi. Dowodem na to, jest to jak wiele wysiłku wkładasz w swój wygląd. To może być twoje podświadome "ja", które się popisuje, podczas gdy twoje świadome "ja" nadal zachowuje się skromnie.

Zobacz również: To, co widzisz na tym obrazku, ujawnia kluczową część twojej osobowości

6. Osoba depresyjna

Osoba "depresyjna" z pozoru wydaje się być szczęśliwa i radosna, ale w głębi duszy zmaga się z poczuciem braku własnej wartości, a nawet niechęcią do siebie i poczuciem winy. Masz niską samoocenę, ale próbujesz zwalczyć te uczucia, koncentrując się na pracy i innych ludziach. Wybranie tego zdjęcia nie oznacza, że jesteś osobą cierpiącą na depresję, ale że masz predyspozycje do negatywnych emocji

7. Maniak

"Maniak" nie jest dokładnie tym, na kogo wygląda. Jeśli wybrałeś ten obrazek, prawdopodobnie jesteś logiczny w działaniach, dojrzały i wyważony. Denerwujesz się, gdy inni są chaotyczni lub głośni, a to dlatego, że tłumisz swoje nadpobudliwe tendencje. W głębi duszy jesteś bardzo impulsywny i pełen energii, ale prawdopodobnie przez całe życie kazano ci się uspokoić, więc teraz trzymasz to wszystko w sobie.

8. Tożsamościowiec

Osoby, które wybrały ten obrazek, mogły być zastraszane, zniesławiane lub traumatyzowane przez autorytet jako dzieci. Teraz mogą próbować podążać za ideałami swojej płci, takimi jak bycie "macho" mężczyzną lub ultra kobiecą kobietą. Mogą nawet posunąć się do odrzucania innych osób własnej płci za to, że nie zachowują się wystarczająco męsko lub kobieco.

Zobacz również: Psychozabawa - która wydra nie pasuje do reszty, znajdź na obrazku