Znajdziesz "inną" wydrę w mniej niż osiem sekund? Tylko 3% z nas daje radę!

Karolina Woźniak Życie i styl

Kiedy patrzysz na tego typu powtarzający się wzór, co czujesz? Natychmiast potrafisz się skupić i na chłodno, błyskawicznie przeanalizować obrazek pod kątem jego bohaterów? A może gapisz się długo i nic...? Spokojnie, to normalne. Ludzkie oko nie radzi sobie z takimi wyzwaniami ot tak. Warto jednak ćwiczyć, bo to dla naszych oczu po prostu zdrowe.

Zdjęcie Psychozabawa - znajdziesz niepasującą wydrę? / 123RF/PICSEL