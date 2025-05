Jeśli chodzi o podlewanie rododendronów, należy to robić jeden - dwa razy w tygodniu, a gdy we znaki daje się susza - czasami nawet do trzech razy w tygodniu. Możemy też podlewać różanecznik codziennie, ale niewielkimi porcjami wody. Z ilością wody nie należy jednak przesadzać! Zastój wody to prosty przepis na choroby grzybowe. Ziemia wokół rośliny powinna być tylko lekko wilgotna.