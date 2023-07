Czerwony kubek

Wybrałaś czerwony kubek? Oznacza to, że jesteś walecznym pracownikiem. Potrafisz wytrwale dążyć do ustalonego wcześniej celu i nikt nie jest w stanie cię przed tym powstrzymać. Lepiej, aby pracownicy mieli w tobie sojusznika, niż wroga. Gdy ktoś zaczyna z tobą konkurować, to natychmiastowo zmiatasz go z powierzchni ziemi. Wkładasz w pracę bardzo wiele emocji, daj sobie czasem odpocząć. Praca to nie wszystko!

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Miłosny kubek

Jeśli wybrałaś kubek z napisem "I love you", znaczy to, że w pracy jesteś bardzo spokojną i ułożoną osobą. Na pierwszym miejscu stawiasz szczerość i uczynność. Rzadko wdajesz się w kłótnie z innymi pracownikami, gdyż nie lubisz konfliktów w miejscu pracy. Wolisz jednać sobie ludzi, niż z nimi wojować. Jesteś osobą o dobrym sercu i niektórzy czasem potrafią to wykorzystywać. Powinnaś nauczyć się stawiać innym granice.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Biała filiżanka

Wybrałaś filiżankę? To znak, że jesteś urodzoną duszą towarzystwa. W pracy umiesz znakomicie radzić sobie z komunikacją i bardzo trudno jest ciebie nie lubić. Nawet jeśli ci coś w pracy nie wychodzi, to inni ci to wybaczają, gdyż swoją charyzmą potrafisz ich oczarować. Kłótnie z szefem? Nic podobnego! Jesteś jego ulubioną pracowniczką, nikt nie rozbawia go, tak jak ty.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Kubek w kwiatki

Jeśli postanowiłaś wybrać ten właśnie kubek, oznacza to, że jesteś bardzo kreatywnym pracownikiem. Cieszysz się każdym dniem w swojej pracy, nie lubisz narzekać i nie znosisz, gdy ktoś inny też to robi. Najczęściej podejmujesz się zawodów, które stawiają przed tobą wyzwania. Nie przepadasz za monotonią, wolisz, gdy życie cię zaskakuje.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zielony kubek

Jeśli wybrałaś ten kubek, oznacza to, że jesteś zawsze wyluzowanym pracownikiem. Nigdy ci się nie spieszy, na wszystko masz czas i niczym się nie przejmujesz. Nienawidzisz, gdy w pracy panuje napięta atmosfera. Starasz się wtedy schować i unikasz wszelkich konfrontacji. Uważasz, że miejsce pracy powinno być neutralne i nie wzbudzać w człowieku negatywnych emocji.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Kubek z misiem

Jeżeli wybrałaś ten kubek, to świadczy o tym, że jesteś kiepskim pracownikiem. Wiecznie czegoś nie ogarniasz i o wszystkim zapominasz. Gdy próbujesz się wybielić przed innymi, to jeszcze wtedy zaliczasz dodatkową wtopę. Czasem zbyt dużo gadasz, a za mało robisz. Popracuj nad swoją organizacją, bo w innym razie może cię czekać wypowiedzenie z pracy...

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

