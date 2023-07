Skromny domek rodzinny

Wybrałaś rodzinny domek? Oznacza to, że masz stabilną sytuację finansową. Na twoim koncie bankowym nie ma szału, ale dajesz sobie radę. Stać cię na zapewnienie najważniejszych potrzeb twoich i bliskich. Najbardziej w życiu zależy ci na tym, aby rodzina miała lepiej niż ty. Powinnaś zacząć odkładać oszczędności na rzeczy, które sprawiają ci radość. Kup sobie coś od czasu do czasu, zasłużyłaś ciężką pracą.

Zamek królewski

Jeśli postanowiłaś wybrać zamek, oznacza to, że trwonisz pieniądze na prawo i lewo. Nie potrafisz zaplanować najprostszych wydatków, łatwo ponosi cię chwila i kupujesz rzeczy, które potem okazują się zbyteczne. Jesteś ulubionym klientem sprzedawców, gdyż po krótkiej rozmowie są w stanie namówić cię do zakupu czegokolwiek. Zanim coś wsadzisz do koszyka w sklepie, przemyśl to dwa razy. Chyba że lubisz bankructwo.

Apartamientowiec

Jeżeli twoim wyborem jest ten budynek mieszkalny, oznacza to, że bardzo dobrze radzisz sobie z finansami. Potrafisz zaplanować, jak wydać swoje pieniądze. Dodatkowo umiesz oszczędzać i odpowiednio je inwestować. Twoje zdolności sprawdzają się w życiu prywatnym i zawodowym. W rodzinie to ty jesteś odpowiedzialna za to, co się dzieje z oszczędnościami. Czasem jednak, za bardzo lubisz chwalić się swoim dobrobytem.

Wakacyjny domek

Jeśli wybrałaś ten dom, oznacza to, że swoje oszczędności wydajesz głównie na swoje przyjemności. Większość pieniędzy przeznaczasz na ulubione rzeczy, podróże i rozrywkę. Nie czujesz z tego powodu żalu do siebie, jednak czasem brakuje ci na zaspokojenie podstawowych potrzeb lub też na rachunki. Czasem zdarzy ci się u kogoś zapożyczyć, jednak starasz się oddać wszystko, co do grosza.

Blok mieszkalny

Wybrałaś blok? To znak, że nigdy nie wiesz, co zrobić ze swoimi pieniędzmi. Starasz się je inwestować w coś, jednak zazwyczaj ci to nie wychodzi i na końcu jesteś na tym stratna. Często się zadłużasz i potem odkładasz termin spłaty w nieskończoność. Podczas spotkań ze znajomymi również często "zapominasz portfela", a twoi bliscy mają już tego dosyć. Powinnaś porządnie zastanowić się nad swoimi finansami.

Domek w lesie

Jeżeli wybrałaś leśny domek, oznacza to, że masz sporo oszczędności, jednak jesteś też ogromnym "dusigroszem". Odłożyłaś na swoim koncie porządną sumkę, ale boisz się jej dotykać. Nie lubisz się również chwalić tym, że jesteś przy kasie i zazwyczaj przy bliskich udajesz bankruta. Boisz się, że znajomi zaczną cię wykorzystywać i będą chcieli pożyczać od ciebie pieniądze. Spróbuj wyjść trochę z swojej strefy komfortu i nie żałuj sobie na remont domu!

