Dmuchane koło

Jeżeli wybrałaś dmuchane koło, oznacza to, że podczas urlopu zawsze jesteś osobą, która wszystko ogarnia. Bliscy mogą liczyć na twoją pomoc, często ustanawiasz plan wycieczki i zajmujesz się wszystkimi sprawami organizacyjnymi. Nie lubisz, gdy coś nie idzie po twojej myśli i zaczynasz się wtedy denerwować. Brakuje ci spontaniczności na wyjazdach i czasem to przeszkadza twoim najbliższym.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Namiot

Postanowiłaś wybrać namiot? Oznacza to, że nie lubisz oklepanych miejsc turystycznych, a zwłaszcza tych zatłoczonych. Wolisz kilkudniową wyprawę po lesie, niż wakacje all-inclusive. Nie znosisz bezczynności, a leżenie plackiem na plaży, to nie twoja bajka. Zawsze jesteś przygotowana na wszystko. Kochasz kontakt z naturą, uwielbiasz odpoczywać od zgiełku miast.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Sombrero

Wybrałaś sombrero? To znak, że jesteś rozrywkowym urlopowiczem. Podróżujesz w poszukiwaniu przygód i zabawy. Tam, gdzie jesteś ty, tam też jest impreza. Z tobą nigdy nie jest nudno, niektórym nawet trudno jest za tobą nadążyć. Nie potrafisz usiedzieć w jednym miejscu, dlatego bardzo często je zmieniasz. Będąc na wakacjach, poznajesz wszystkie kluby i bary w danym mieście.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Narty

Jeśli postanowiłaś wybrać narty, oznacza to, że nie przepadasz za wakacjami i nie jesteś fanką wysokich temperatur. Wolisz udać się w jak najchłodniejsze miejsce i tam spędzać czas aktywnie. Jeżeli rodzina zdoła namówić cię na wyjazd w ciepłe kraje, to potem zaczyna tego żałować. Gdy jest ci za gorąco, to marudzisz, jak nikt inny. Trudno się tego słucha!

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Samolot

Wybrałaś samolot? To znak, że jesteś urodzonym odkrywcą. Uwielbiasz podróżować i zwiedzać. Gdy zobaczysz przeceny na bilety lotnicze, to trudno jest ci się im oprzeć. Twoje wyjazdy bywają spontaniczne, starasz się chwytać okazji. Najważniejsze, aby było, jak najtaniej. Bardzo często zagadujesz obcych ci ludzi, bo jesteś ciekawa tego jak żyją i co mają do powiedzenia na temat danego miejsca lub kraju.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Palma

Jeśli wybrałaś palmę, oznacza to, że jesteś urodzonym wczasowiczem. Uwielbiasz wakacje all-inclusive. Najchętniej całymi dniami siedziałabyś z drinkiem na plaży. Najczęściej na zwiedzanie muszą namawiać cię inni uczestnicy wycieczki. Obsługa hotelowa zazwyczaj zna twojego ulubionego drinka i wie kiedy ci go przynieść. Masz wysokie wymagania względem jakości hoteli, więc gdy coś ci się nie spodoba, to potrafisz być okrutnym krytykiem.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

