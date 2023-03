Popatrz na obrazek. Wybierz pozycję, która jest najbliższa temu, w jaki sposób na co dzień siedzisz. Pamiętaj - nie ma złych odpowiedzi!

Obrazek nr 1

Siedzenie z nogą założoną na nogę, czyli popularnie zwane siedzenie "po turecku", może ujawnić wiele o naszej osobowości. Osoby preferujące takie siedzenie są zwykle zrelaksowane i otwarte na nowe doświadczenia. Często są to ludzie kreatywni i otwarci na różnorodność w życiu. Z drugiej strony, siedzenie w ten sposób może świadczyć o pewnym poczuciu wyższości i niezależności. Osoby wybierające siedzenie "po turecku" zwykle nie lubią być zmuszane do robienia czegoś wbrew swojej woli i lubią mieć kontrolę nad swoim życiem. Osoby siedzące w ten sposób. cenią sobie swobodę i nie lubią zbyt dużej presji ze strony partnera.Często są też romantyczne i emocjonalne.

Obrazek nr 2

Siedzenie z nogami ułożonymi równolegle i płasko na podłodze, może również ujawnić coś o naszej osobowości. Taki sposób siedzenia zwykle kojarzy się z ludźmi zrównoważonymi i spokojnymi, którzy są skłonni do zachowania harmonii w swoim życiu. Osoby preferujące proste siedzenie mogą być skłonne do bycia bardziej pragmatycznymi i racjonalnymi w podejmowaniu decyzji. Często są to osoby, które stawiają na prostotę i funkcjonalność, a nie na ekstrawagancję i nadmierny przepych. Są skłonne do zachowania harmonii w swoim związku oraz stawiają na stabilność w relacji.

Obrazek nr 3

Często siedzisz przygarbiona? Jak można się łatwo domyślić, często osoby siedzące w taki sposób są niepewne siebie lub niepewne w kontakcie z innymi osobami. Mogą mieć trudności z otwarciem się emocjonalnie i byciem szczerymi w związku. Mogą być skłonne do ukrywania swoich prawdziwych uczuć, co może prowadzić do problemów w relacjach. Siedzenie w ten sposób może oznaczać pewien stopień niepewności lub nieśmiałości, a także oznaczać brak pewności siebie. Nie jest to jednak reguła. Często siedzenie w przygarbiony sposób wynika z bólu pleców, czy dyskomfortu fizycznego .Taki sposób siedzenia może być po prostu jest wygodny dla danej osoby, dlatego twierdzi się, że osoby siedzące w ten sposób cechują się oryginalnością i niesztampowym podejściem do życia.

Obrazek nr 4

Lubisz siedzieć z rozłożonymi rękami lub nogami? Może często wybierasz niecodzienne pozycje? Może to świadczyć o wysokiej potrzebie relaksu i spokoju w codziennym życiu. Osoby siedzące w taki sposób są skłonne do postrzegania swojego otoczenia w sposób pozytywny i mają tendencję do odczuwania mniejszej ilości stresu w sytuacjach społecznych. Osoby wybierające taki sposób siedzenia są zazwyczaj otwarte, pewne siebie i komunikatywne. Często są to osoby, które lubią przebywać w otoczeniu innych ludzi i nawiązywać nowe kontakty.

