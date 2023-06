Kształt numer 1

Jeżeli postanowiłaś wybrać właśnie ten kształt, oznacza to, że nie radzisz sobie z ziemskimi sprawami. Jesteś typową marzycielką i bardzo trudno jest ci stawiać czoła realiom. Na co dzień jesteś wulkanem pozytywnej energii i wszędzie cię pełno. Potrafisz jednak przystopować i wyciszyć się w odpowiednim momencie, aby zebrać myśli. Urodziłaś się po to, aby działać kreatywnie, więc powinnaś spełniać się w zawodach, które pozwolą rozkwitać twojej inwencji twórczej.

Kształt numer 2

Postanowiłaś wybrać ten kształt? Znaczy to, że nie radzisz sobie ze zmianami w życiu. Jesteś bardzo zamkniętą w sobie osobą i nie lubisz wychodzić poza wyznaczone sobie granice. Otoczyłaś się murem i nie chcesz dopuścić do siebie tego co nieznane i obcych ci ludzi. Często musisz mierzyć się z własnym niepokojem i lękami. Do życia podchodzisz neutralnie, nie jesteś ani pesymistką, ani optymistką.

Kształt numer 3

Jeżeli wybrałaś kształt numer 3, znaczy to, że w życiu trudności sprawiają ci relacje z innymi osobami. Lubisz podejmować ryzykowne decyzje i nie w głowie ci stabilizacja oraz monotonność. Jesteś osobą pełną życia i naturalności. Nie lubisz nikogo udawać i wolisz kierować się własnymi zasadami. Chcesz żyć w zgodzie i harmonii ze sobą, a nie dostosowywać się do standardów innych ludzi. Niestety bardzo często czujesz się nierozumiana przez społeczeństwo.

Kształt numer 4

Jeżeli postanowiłaś wybrać ten kształt, oznacza to, że wciąż czekasz, aż się coś zmieni. Problemem jest jednak to, że nic z tym nie robisz. Wciąż myślisz, że wystarczy poczekać, a zmiany przyjdą do ciebie same. Jeśli nie podejmiesz żadnych kroków, to wciąż będziesz tkwić w miejscu. Z natury jesteś łagodną osobą, która potrafi okazać innym uznanie oraz wdzięczność. Charakteryzujesz się pewnym wdziękiem, który budzi podziw wśród twoich rówieśników.

Kształt numer 5

Wybrałaś kształ numer 5? Znaczy to, że myślisz, że wszystko wiesz najlepiej. Nie umiesz przyznać się do błędu i przyjąć rady od innej, bardziej doświadczonej osoby. Musisz popracować nad pokorą, gdyż takie zachowanie nie zaprowadzi cię na szczyt kariery. Jeżeli chcesz rozkwitać zawodowo, to zacznij słuchać porad swoich starszych współpracowników. Jesteś również osobą przepełnioną wieloma emocjami. Masz w sobie wiele miłości i pasji, ale również nienawiści i zazdrości. Twoi bliscy mają duże szczęście, że cię mają, zaś wrogowie mają wielkiego pecha.

Kształt numer 6

Jeśli wybrałaś ostatni kształt, oznacza to, że nie radzisz sobie ze sprawami finansowymi. Wydajesz pieniądze na lewo i prawo, a potem się dziwisz, że ledwo wiążesz koniec z końcem. Najczęściej żyjesz od miesiąca do miesiąca, gdyż nie potrafisz zebrać żadnych oszczędności. Dodatkowo twoje marzenia i fantazje pozwalają ci uciekać od rzeczywistości. Jesteś jednak przykładną przyjaciółką, nigdy nie odmówisz pomocy człowiekowi w potrzebie. Potrafisz wczuć się w każdą trudną sytuację, gdy ktoś potrzebuje twojej rady.

