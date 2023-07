Pomarańczowy notes

Najbardziej spodobał ci się pomarańczowy notes? Oznacza to, że podczas planowania jesteś wulkanem energii. Starasz się zaspokoić potrzeby wszystkich osób, które biorą udział w wydarzeniu. Na co dzień również nie masz problemu z uporządkowaniem swoich spraw. Chociaż czasem masz tak wiele pomysłów, że trudno jest ci podjąć decyzję. Czasami próbujesz wepchnąć wszystkie plany w jeden dzień i niekoniecznie się to udaje. Czasem mniej oznacza więcej.

Kolorowy notes

Jeśli wybrałaś kolorowy notes, oznacza to, że nie jesteś zbyt dobrą organizatorką. Gdy pojawia się zbyt wiele obowiązków, to nie wiesz, w co włożyć ręce. Nie lubisz być osobą decydującą, bo wpędza cię to w zakłopotanie. Gdy ktoś każe ci coś zrobić, to zaczynasz się bardzo stresować. Podczas organizacji imprez wolisz trzymać się z boku i poczekać na gotowe zaproszenie.

Fioletowy notes

Wybrałaś fioletowy notes? To znak, że jesteś dobrą organizatorką, jednak inni nie lubią z tobą współpracować. Gdy dostajesz trochę władzy, to woda sodowa uderza ci do głowy. Uważasz, że tylko twoje zdanie się liczy, a inni powinni się do tego dostosować. Podczas takiej pracy zaczynasz być niemiła dla ludzi i chciałabyś, aby chodzili jak w zegarku. Złym słowem niczego nie zdziałasz.

Czarno-biały notes

Jeśli wybrałaś czarno-biały notatnik, oznacza to, że potrafisz zapobiegać katastrofom. Zawsze widzisz dwie strony medalu. Twoje działania są strategiczne i zawsze jesteś o kilka kroków do przodu przed innymi. Brak ci jednak kreatywności i twoje plany często bywają "sztywne". Jeżeli zależy ci na udanym przyjęciu, to powinnaś współpracować z kimś, kto ma więcej polotu od ciebie. Ty zajmij się sprawami technicznymi.

Granatowy notes

Spodobał ci się granatowy notatnik? To znak, że jesteś bardzo systematycznym organizatorem. Potrafisz dzielić obowiązki między ludzi tak, aby nikt nie czuł się wykorzystany. Jesteś wzorowym szefem, który potrafi motywować swoją załogę. Jednak bywasz pedantyczna i chcesz, aby wszystko wyszło doskonale, więc potrafisz siedzieć do późnych godzin i poprawiać pracę po innych.

Różowy notes

Wybrałaś różowy notatnik z zapinką? Oznacza to, że nie lubisz podejmować się organizacji. Nie potrafisz komunikować się z ludźmi, więc nigdy nie rozumieją, jakie masz wymagania. Jeżeli już postanowisz coś zorganizować, to wolisz zrobić to sama, aby oszczędzić sobie kłopotów. Nie podobają ci się zwariowane imprezy, preferujesz eleganckie i gustowne przyjęcia.

