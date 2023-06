Pancakes

Wybrałaś słodkie naleśniki? Oznacza to, że jesteś osobą, która lubi korzystać z życia. Nie przejmujesz się przyziemnymi sprawami, wolisz oddawać się przyjemności. Żyjesz z dnia na dzień i nie myślisz o tym, co przyniesie ci jutro. Kierujesz się tym, co sprawia ci radość i szczęście. Jeżeli się zakochujesz to już na amen. Za ukochanym jesteś w stanie skoczyć w ogień.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zdrowy talerz

Wybrałaś talerz pełen zdrowego pożywienia? Oznacza to, że jesteś osobą racjonalną. Lubisz żyć tak, aby było ci łatwiej. Wszystko planujesz tak, aby zaoszczędzić na tym jak najwięcej czasu oraz pieniędzy. Nie lubisz spontanicznego działania, ponieważ wprawia cię w zakłopotanie i nie wiesz, jak się wtedy zachować. Zawsze pod ręką masz notes, grafik i kolorowe flamastry.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Owocowa miska

Jeżeli wybrałaś szklaną miskę przepełnioną owocami, oznacza to, że nie lubisz innym sprawiać kłopotu. Jesteś typową indywidualistką i "Zosią samosią". W życiu wolisz liczyć tylko na siebie. Gdy ktoś przejmuje za ciebie kontrolę, to czujesz się bardzo niepewnie. Jesteś świadoma tego, że życie to nie tylko dobre chwile, ale również te gorsze i starasz się z nimi konfrontować.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Owsianka

Jeżeli twoim wyborem jest owsianka, oznacza to, że jesteś uroczą osobą, która lubi otaczać się ludźmi. Uważasz, że podstawą w relacji jest dobra komunikacja. Jesteś również bardzo dobrym słuchaczem i przyjacielem. Potrafisz zadbać o siebie oraz bliskich ci ludzi. W życiu stawiasz na praktyczność, nie lubisz przepłacać pieniędzy na zbędne ci rzeczy.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Angielskie śniadanie

Wybrałaś jedzenie pełne tłustego jedzenia? Znaczy to, że nie przejmujesz się niczym i nie liczysz się z konsekwencjami. Zamiast przemyśleć sprawy wcześniej, to działasz impulsywnie, przez co miewasz potem kłopoty. Jeżeli nie zaczniesz myśleć o swojej przyszłości, to może być ona nieciekawa. Mimo twoich wad to jesteś dobrym przyjacielem, który zawsze służy pomocą.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Kawa/herbata

Być może jesteś osobą, która nie przepada za śniadaniami. Wolisz rano chwycić za kubek ciepłej kawy lub herbaty? Oznacza to, że w życiu najważniejsza jest dla ciebie praca i wyznaczone sobie zadania. Stawiasz na sukces i ciągle do niego dążysz. Twoim bliskim bardzo trudno jest cię złapać i wpisać się twój grafik. Ciągle masz coś do zrobienia, a przez to czasem zapominasz o odpoczynku.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

