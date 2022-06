Test podświadomości. To, co widzisz na tym obrazku, ujawni czego się boisz

Życie i styl

Dołącz do nas:

Vladimir Kush, utalentowany malarz surrealistyczny, słynie z tworzenia zwodniczych, niejednoznacznych dzieł sztuki, które są pełne podwójnych znaczeń. Poniższy przedstawia złudzenia optyczne i ukryte znaczenia, które wkrótce rozszyfrujemy. Wszystko, co musisz zrobić, to spojrzeć na obraz i udzielić szczerej odpowiedzi na następujące pytanie, co rzuciło się w oczy jako pierwsze, kiedy zobaczyłeś ten obraz. Sprawdź, co to mówi o lęku, który nosisz głęboko w sobie.

Zdjęcie Co widzisz na obrazku / materiały prasowe / materiały promocyjne