Thermomix cieszy się popularnością niemal na całym świecie. Przez lata sprzedano miliony urządzeń i wiele osób doceniło jego możliwości. Producent dostrzegł jednak pewne problemy związane z korzystaniem z Thermomixa.

"Zaobserwowaliśmy na rynku kilka przypadków, w których pojawił się problem podczas korzystania z urządzenia Thermomix. Dlatego 23 sierpnia 2022 r. postanowiliśmy wydać - jako działanie zapobiegawcze - dobrowolne ostrzeżenie dotyczące tego problemu, który mógłby potencjalnie wystąpić" - czytamy na oficjalnej stronie producenta urządzenia Vorwerk.

Problemy z Thermomixem. Producent wydał oświadczenie

W komunikacie przedstawiono, kiedy może dojść do niebezpiecznych problemów i jak ich unikać. Producent poinformował o sytuacji, gdy do Thermomixa TM6 jest włożona standardowa miarka. Jej konstrukcja umożliwia, by podczas gotowania lub duszenia z naczynia wydostawała się wystarczająca ilość pary.

Podkreślono, że może jednak dojść do sytuacji, w której składniki podniosą się pod wierzch i odetną parze drogę wyjścia. "W rezultacie, w niezwykle rzadkich przypadkach w naczyniu miksującym podczas gotowania lub duszenia (albo podgrzewania w temperaturze 95°C i wyższej) może wzrosnąć ciśnienie, co z kolei może doprowadzić do nagłego i niekontrolowanego wycieku gorącej potrawy, który w pojedynczych przypadkach może spowodować oparzenia" - podał producent.

Poza tym zaznaczono, że ryzyko przelania lub niekontrolowanego wypryśnięcia składników zwiększa się w momencie przekroczenia dopuszczalnego poziomu napełnienia naczynia.

Producent znalazł rozwiązanie

Producent radzi, by podczas gotowania w temperaturze 95°C lub wyższej używać koszyczka, a nie miarki TM6. Dzięki niemu para będzie mogła wydostać się z naczynia, a potrawa nie rozpryśnie. "Jest to proste, lecz niezbędne działanie, które praktycznie nie będzie mieć żadnego wpływu na doświadczenie kulinarne, a które może zapobiec wystąpieniu potencjalnego problemu" - czytamy w oświadczeniu.

Ponadto podkreślono, by unikać przepełnienia naczynia miksującego, a zupy, potrawy duszone i dżemy gotować w temperaturze nie wyższej niż 100°C. W przypadku, gdy przepis wymaga większej temperatury, konieczne będzie zastosowanie przystawki Varoma.

