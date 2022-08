Masło dumnie prezentuje się w sklepowej lodówce, a jego waga na opakowaniu wskazuje 250 g. Świetnie, właśnie tyle jest nam niezbędne do przygotowania ciasta. Wracamy do domu, warzymy kostkę, po czym okazuje się, że masło ma tylko 200 g.

Podobne sytuacje mają coraz częściej miejsce nie tylko w supermarketach, ale również w piekarniach czy lodziarniach. Dlaczego płacimy tyle samo lub więcej za mniej produktu w produkcie?

Zobacz również: Lasy Państwowe pokazały zdjęcia grzybów. "Drastyczne treści"

Reklama

Zdjęcie Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że padło ofiarą downsizingu / 123RF/PICSEL

Ofiary downsizingu często nie mają o tym pojęcia

Trik ze storczykiem. Parapet utonie w kwiatach

Tak pozbędziesz się pleśni pod prysznicem. Genialny sposób za grosze

Wielki pluskwiak szuka schronienia. Włazi do mieszkań, chowa się w zakamarkach. "Strasznie śmierdzi"

Kleszcze wciąż żerują w najlepsze. Tych zapachów nienawidzą "Downsizing to działanie stosowane w handlu, które polega na zmniejszeniu wagi czy też ilości produktów w opakowaniu, czy też zmniejszeniu zawartości głównych składników przy zachowaniu dotychczasowej ceny. Celem jest oczywiście redukcja kosztów, zwiększenie zyskowności na sprzedawanym towarze. Downsizing bazuje przede wszystkim na tym, że konsumentom łatwiej zaakceptować zmianę gramatury, czy też wielkości produktu niż zmianę ceny" - tłumaczy w rozmowie z Trójką Polskim Radiem Wojciech Majek z firmy zajmującej się badaniem rynku.

Co ciekawe, wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że padło ofiarą downsizingu, czyli celowego zmniejszenia wagi sprzedawanego produktu lub zmniejszenia wagi produktów mieszczących się w opakowaniu.

Przykładów downsizingu jest wiele. Ostatnio na ten problem zwróciła uwagę Katarzyna Bosacka.

"Produkt po lewej stronie jest nowy (słoiczek wygląda na większy, a w rzeczywistości jest mniejszy), a po prawej stary. Dodatkowo dawna musztarda zawierała 5 g cukru w 100 g, a nowa aż 12,9 g, czyli prawie 3 razy więcej. Poprzednio cukier znajdował się na 6 miejscu w składzie, teraz jest na 4. 'Producent nie poinformował o tym konsumentów. Uważam to za nieuczciwe i skandaliczne' - napisała pani Asia" - wyjaśniła historię pewnej internautki dziennikarka.

Instagram Post

Zobacz również: Rossmann wycofuje produkty. GIS ostrzega - nie jedz ich!

Zdjęcie Większość Polaków nie zdaje sobie sprawy z nieuczciwych praktyk / 123RF/PICSEL

Oszustów nie brakuje. Zwróć uwagę na czekoladę czy parówki

Jak się okazuje, przykłady downsizingu mnożą się.

Czekolada - kiedyś standardowa tabliczka ważyła 100 g, dziś wiele z nich ma 90, 87, a nawet 80 g, przy czym na pozór wyglądają tak samo. Piwo - kiedyś butelka mieściła 500 ml, dziś w wielu przypadkach mamy 400 ml. Baton - wielu producentów popularnych batonów zmniejszyło ich gramaturę o kilka gramów na przestrzeni lat. Parówki - opakowania zawierające 1 sztukę mniej, niż poprzednio. Ptasie Mleczko - wiecie, że niecałe 30 lat temu opakowanie tego popularnego produktu ważyło 500 g, a dziś jest to tylko 360 g? wymienia Katarzyna Bosacka.

Co więcej, producenci mają na to wiele sposobów. To zarówno zwiększenie ilości plastiku w opakowaniu, jak również grubsze szkło czy wypełnienie niemal jego połowy powietrzem.

"Problem jest też z chlebem... u mnie graham to był fajnie zbity, ale nie taki twardy chleb, a ostatnio kupiłam ten sam, co zawsze i był tak puchaty jak tostowy..." - wtórują internautki. Często dotyczy również lodziarni.

Instagram Post

Zobacz również: Tak nas oszukują w sklepach! Katarzyna Bosacka pokazała zdjęcia!

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Problem nie dotyczy tylko produktów spożywczych. Niespodzianki czekają na nas również przy zakupie płynu do prania czy mydła. Jak więc nie dać się oszukać na zakupach?

Sposobem na to, jak kupować taniej jest sprawdzanie ceny w przeliczeniu na 1 litr czy kilogram, a nie na to, ile kosztuje opakowanie o konkretnej gramaturze radzi Katarzyna Bosacka.

Dokładnie przyglądajmy się również wszelkim promocjom. Często bowiem producenci oferują nam zakup dwóch produktów w cenie jednego, jednak z czasem może okazać się, że mają one mniejszą objętość w stosunku do tego samego produktu bez promocji.

Zobacz również: Biedronce grozi gigantyczna kara. UOKiK: "Tarcza Biedronki Antyinflacyjna" z zarzutami

Zdjęcie Klientom łatwiej zaakceptować mniejszy rozmiar niż wyższą cenę - tak działa downsizing / Piotr Kamionka/ REPORTER / East News