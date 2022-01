Powiedz mi, co pijesz, a powiem ci, kim jesteś - tak można podsumować rezultaty nowego badania naukowego, które przeprowadził zespół uczonych z Uniwersytetu Padewskiego, University of Notre Dame Australia i Australijskiego Uniwersytetu Katolickiego. Badacze ci postanowili sprawdzić, czy preferencje ludzi co do trunków mówią coś na temat ich osobowości.

Badacze zaprosili do badania 1232 Australijczyków obojga płci. Uczestnicy mieli za zadanie wypełnić kwestionariusz, w którym znalazły się pytania dotyczące ulubionego rodzaju alkoholu oraz preferowanego miejsca spożywania napojów wyskokowych. Następnie musieli wypełnić ankietę badającą postawy i cechy osobowości, takie jak odporność na przeciwności losu czy zaufanie do innych. Wzięto również pod uwagę Pięcioczynnikowy Model Osobowości, popularnie określany jako tzw. Wielka Piątka, który obejmuje ekstrawersję, neurotyzm, sumienność, ugodowość i otwartość na doświadczenia.

Rezultaty analizy ujawniły, że miłośnicy wina są najbardziej towarzyscy, zaś piwosze to z reguły osoby pozytywnie nastawione do życia i skutecznie radzące sobie z przeciwnościami losu. Z kolei amatorzy cydru i trunków na bazie spirytusu mają największą skłonność do neurotyzmu. Okazało się też, że istotne znaczenie ma miejsce, w jakim z reguły spożywamy alkohol. Osoby, które najczęściej piją w domowym zaciszu, są zdecydowanie bardziej pesymistycznie nastawione do życia i pozbawione nadziei. Uczeni sugerują, że nawyk ten mają zwłaszcza ludzie cierpiący na depresję, którzy napoje wyskokowe traktują jako doraźne remedium na negatywne emocje. Ci, którzy chętniej piją alkohol w restauracjach i barach, są natomiast bardziej ekstrawertyczni.

"Choć znajomość preferencji alkoholowych danej osoby prawdopodobnie nie wystarczy, by wiarygodnie ocenić jej osobowość, w wielu przypadkach może to być cenna wskazówka na temat kluczowych cech osobowości. Z całą pewnością należy przeprowadzić więcej szeroko zakrojonych badań" - komentują uczeni.

