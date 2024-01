Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Fundusze na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

"Pomoc przeznaczona jest dla osób fizycznych podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jak rolnik lub którym co najmniej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o to wsparcie przyznano płatności bezpośrednie. Istotne jest, by ubiegający się o taką pomoc miał nadany numer identyfikacyjny producenta rolnego i był właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu.

Wsparcie można otrzymać na wymianę 500 mkw. dachu, stawka pomocy wynosi 40 zł/mkw. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50 proc. wartości wsparcia. Aby móc ją otrzymać, wypełniając wniosek o przyznanie pomocy, trzeba wystąpić o zaliczkę".

Nabór wniosków o dofinansowanie ruszył 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 12 stycznia br. O dofinansowanie z KPOiZO można starać się wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Zdecyduje liczba punktów

Jak się okazuje, o kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów premiujących, które wyszczególniono w komunikacie ARiMR. Oto one:

Przedsięwzięcie jest realizowane na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - przyznaje się 3 punkty.

Kryterium uważa się za spełnione, jeśli stopa bezrobocia rejestrowego w powiecie, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, wynosi pow. średniej wartości bezrobocia rejestrowego w kraju ogółem. Weryfikacja kryterium przez ARiMR następuje na podstawie danych podanych we wniosku przez wnioskodawcę oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający rok rozpoczęcia naboru wniosków.

za rok poprzedzający rok rozpoczęcia naboru wniosków. Przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika - przyznaje się 5 punktów.

Kryterium uważa się za spełnione, jeśli wnioskodawcą jest rolnik urodzony po dniu 31 grudnia 1982 r. Weryfikacja kryterium przez ARiMR następuje na dzień rozpoczęcia naboru wniosków, na podstawie danych podanych we wniosku.

Ponadto dofinansowanie może zostać przyznane na wymianę dachu zawierającego azbest, jeśli m.in. taka wymiana nie rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku i nie trwa dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów dla przedsięwzięć, w pierwszej kolejności wsparcie przysługuje temu wnioskodawcy, który pierwszy złożył wniosek - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.