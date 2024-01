Nawet 30 tys. zł na ferie. Jak złożyć wniosek o pieniądze?

Ferie zimowe coraz bliżej. Warto więc przypomnieć, że właśnie ruszył nabór wniosków do programu, w którym uzyskać można nawet 30 tysięcy zł dofinansowania do zimowego wypoczynku. Kto może złożyć wniosek i jak to zrobić?

Zdjęcie By zyskać 30 tysięcy zł na ferie, należy złożyć odpowiedni wniosek / 123rf / 123RF/PICSEL