"Kolejne 365 dni" - (anty)kobieca propozycja

Najgłośniejsza premiera Netflixa w tym miesiącu to z pewnością trzecia część ekranizacji powieści Blanki Lipińskiej - "Kolejne 365 dni". Następna odsłona perypetii Laury i Massimo zadebiutuje na platformie 19 sierpnia. Dowiemy się, co stało się po dramatycznej strzelaninie kończącej poprzedni film z serii.

Do tej pory erotyk nie zdobył uznania krytyków, którzy podkreślali szkodliwość społeczną filmu i przedmiotowe traktowanie kobiet. To nie przeszkodziło mu jednak stać się jedną z najchętniej oglądanych pozycji Netflixa. Czy ostatnia odsłona będzie na wyższym poziomie? Mało prawdopodobne - internauci już zdążyli wyśmiać pierwsze cztery minuty udostępnione przez platformę.

Świetnie <3 nie mogę się doczekać. Po zobaczeniu 2, musiałem chodzić po salonie 2 h, żeby cringe rozchodzić. Czekam na więcej XD

Wczoraj byłem na komisji inwalidzkiej, spytali mnie co dolega, odpowiedziałem że oglądałem 365 dni, dostałem dożywotnią rentę, dzięki netflix

Trudne sprawy i Smoleńsk to przy tym mistrzostwo kinematografii

Czytaj także: NIE-RECENZJA "365 DNI: TEN DZIEŃ". SZKODLIWOŚĆ SPOŁECZNA W MARNYM OBRAZKU

Inne premiery i kontynuacje Netflixa

Pozostając w temacie kontynuacji największych hitów Netflixa, warto odnotować powrót "Jeszcze nigdy". Serial opowiada o perypetiach miłosnych, rodzinnych i szkolnych hinduskiej nastolatki Devi. Pokochała go zarówno młodzież jak i nieco starsza widownia. Premiera trzeciego sezonu na platformie już 12 sierpnia.

O hinduskiej kulturze opowie również "Sezon ślubów". Film przedstawia dwójkę bohaterów, Ashę i Raviego, którzy dręczeni pytaniami rodziny, kiedy w końcu założą rodzinę, postanawiają udawać parę. Komedia romantyczna wejdzie na Netflixa 4 sierpnia.

Ciekawie zapowiada się film "Dwa życia" z Lili Reinhart, gwiazdą serialu "Riverdale", w roli głównej. Jest to podwójna komedia romantyczna, w której równolegle toczą się dwie alternatywne historie tej samej kobiety. Odpowiedź na pytanie "co by było gdyby...?" poznamy już 17 sierpnia na Netflixie.

Inną propozycją Netflixa dla nastolatków i nie tylko jest "Royalteen: Następca tronu". W filmie poruszony zostanie wątek licealnej miłości między Leną a jej kolegą z klasy Kallem, który okazuje się być księciem Karlem Johanem. Premiera także 17 sierpnia na platformie.

