To prawdziwa zmora właścicieli kotów. Dlaczego kot liże masło?

Miłośnicy kotów kochają je za ich niezależność, miękkie futro i urocze łapki. Jednak te zwierzęta przejawiają zachowania, które niekiedy przeszkadzają nawet samym opiekunom. Należy do nich lizanie masła przez koty. Dlaczego to robią i jak można zmienić to zachowanie?