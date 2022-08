To tutaj ktoś wzbogacił się o milion złotych. Trafił "szóstkę" w Lotto Plus

Życie i styl

Dołącz do nas:

18 sierpnia - to szczęśliwy dzień dla mieszkańca Gdyni, który zagrał w Lotto Plus. Grający zdał się na swoje szczęście i zagrał metodą chybił trafił. Wygrał 1 mln zł! Jest to czwarta „szóstka” w Lotto Plus odnotowana w Gdyni.

Zdjęcie Lotto, jedna z najpopularniejszych marek należąca do Totalizatora Sportowego / materiały prasowe