Dr Lillian Glass, ekspertka w dziedzinie psychologii w swojej książce o toksycznych ludziach w 1995 roku, zdefiniowała toksyczny związek jako każdy związek między ludźmi, którzy nie są w stanie wspierać się nawzajem, jednocześnie nieustannie stojąc w obliczu konfliktu i jedno stara się podważyć zdanie i rolę drugiego. Jest to związek, który jest pozbawiony szacunku i pełen konkurencji. Toksyczne relacje są nieprzyjemne i zamiast wzlotów i upadków, dostajesz tylko upadki.

Oto, co musisz wiedzieć o toksycznych związkach, w tym o tym, co sprawia, że związek jest toksyczny i jak ustalić, czy twój jest właśnie taki. Znajdziesz tu również wskazówki dotyczące skutecznych sposobów zarządzania tego typu relacjami.

Związek jest toksyczny, gdy twoje dobre samopoczucie jest w jakiś sposób zagrożone - emocjonalnie, psychicznie, a nawet fizycznie.

Jedyną osobą, która może stwierdzić, czy w twoim związku więcej jest dobra, czy zła, jesteś ty. Bądź ze sobą szczery, bezwzględnie. Jeśli partner/ka konsekwentnie zagraża twojemu dobremu samopoczuciu przez to, co mówi, robi lub czego nie robi, prawdopodobnie żyjesz w toksycznym związku. Relacje, które wiążą się z przemocą fizyczną lub werbalną, są zdecydowanie klasyfikowane jako toksyczne.

Ale są też inne, bardziej subtelne oznaki toksycznego związku:

Dajesz więcej niż dostajesz, co sprawia, że czujesz się zdewaluowany i wyczerpany

Czujesz się konsekwentnie lekceważony

Czujesz, że twoje potrzeby nie są zaspokajane

Czujesz, że twoja samoocena jest coraz niższa

Czujesz się niewspierany, niezrozumiany, poniżany lub atakowany

Czujesz się przygnębiony, zły lub zmęczony po rozmowie lub byciu z drugą osobą

Wydobywacie z siebie to, co najgorsze

Czujesz, że musisz obchodzić się z nim/nią jak ze śmierdzącym jajkiem

Angażujesz mnóstwo energii i sił emocjonalnych, próbując go/ją rozweselić

Zawsze jesteś winny/a. On/ona świetnie odwraca kota ogonem - wszystko, co robi źle, nagle okazuje się twoją winą

Ważne jest, aby pamiętać, że toksyczne relacje nie ograniczają się do romantycznych związków. Istnieją w rodzinach, w miejscu pracy i wśród grup przyjaciół.

Nie wszystkie toksyczne relacje są spowodowane przez obie strony. Niektórzy ludzie są po prostu toksyczni - wysysają twoją energię negatywnymi zachowaniami, takimi jak ciągłe narzekanie, krytyczne uwagi i ogólna negatywność. Mogą też nieustannie kłócić się z innymi, wyjaśniać, dlaczego wiedzą lepiej, lub wskazywać na wady innych - wszystko to może z czasem zacząć ciążyć na tobie.

Pamiętaj, że im bardziej przywiązujemy się do niewłaściwych ludzi, tym bardziej toksyczne staje się nasze środowisko. Toksyczni ludzie będą lgnąć do nas tak długo, jak długo będziemy im na to pozwalać. Wyciągną z nas całe szczęście.

10 alarmujących sygnałów, dzięki którym rozpoznasz toksyczność już na samym początku

Od pierwszego spotkania czujesz, że znalazłeś miłość swojego życia Za bardzo idealizujesz partnera Zaniedbujesz przyjaciół, aby zadowolić partnera Zapominasz o swoich sprawach, o tym co wcześniej sprawiało ci radość, było dla ciebie ważne Przymykasz oczy na niepokojące sygnały (agresywne zachowania, kłamstwa) Bezgranicznie ufasz opinii swojego partnera Czujesz niekontrolowaną zazdrość z byle powodu Nie możesz znieść, gdy twój partner nie jest w pobliżu Usprawiedliwiasz negatywne zachowanie partnera Nie możesz po prostu powiedzieć "nie"

Jeśli nadal masz wątpliwości, przeczytaj, czym różni się toksyczna miłość od tej prawdziwej. Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna, ale jeśli zaczynasz czuć, że twój związek jest toksyczny, nadszedł czas, aby stawić temu czoła i iść naprzód w zupełnie innym niż dotychczasowy kierunku.

Toksyczna miłość jest wymuszona, prawdziwa miłość po prostu jest

W toksycznym związku zawsze będziesz czuć, że musisz walczyć. Non stop. A prawdziwa miłość, choć oczywiście wymaga pracy, nie jest wymuszona.

Toksyczna miłość jest warunkowa, podczas gdy prawdziwa jest bezwarunkowa

Toksyczna miłość wymaga zmiany. Jeden lub oboje partnerzy nieustannie próbują zmienić drugiego, ponieważ nie są dla siebie odpowiedni. Kiedy kochamy prawdziwie, nie zmieniamy partnera na siłę.

Toksyczna miłość oznacza ciągłą nieproduktywną walkę, prawdziwa polega na kompromisie

W toksycznym związku walki są ciągłe i do niczego nie prowadzą. Można się kłócić godzinami, tylko po to, by nic się nie zmieniło. Prawdziwa miłość może wytrzymać nawet częste kłótnie (jesteśmy tylko ludźmi), ale w końcu mamy kompromis i wszystko się prostuje.

Toksyczna miłość jest obsesyjna, prawdziwa pozwala ci być sobą

W toksycznym związku nie ma zdrowej ani dojrzałej emocjonalnie miłości. Zamiast tego dostajesz obsesję i współuzależnienie. W prawdziwym związku partnerzy rozumieją, że oboje potrzebujecie czasu i przestrzeni, aby istnieć też jako jednostki, a nie tylko być uwikłanym w związek.

Toksyczna miłość trwa w błędnym kole, prawdziwa ewoluuje

Toksyczne związki wciąż toczą te same walki, te same kłótnie i te same toksyczne cykle. W zdrowym związku są walki, ale gdy te walki zostają rozwiązane, obie strony uczą się, rozwijają i umacniają w miłości.

