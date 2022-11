Trawi się sam i „ścieka czarnymi kroplami”. Leśnicy pokazali zdjęcia

Leśnicy opublikowali zdjęcia oryginalnego grzyba. To gatunek o niecodziennych właściwościach – to grzyb, który strawi się sam. Zdjęcia opublikowane przez Lasy Państwowe wzbudziły niemałe zainteresowanie internautów: fotografie przedstawiają przemianę, jaka zachodzi w przeciągu klku godzin. To naprawdę niecodzienny widok!

Zdjęcie Leśnicy pokazali zdjęcia grzyba o niecodziennych właściwościach / Piotr Zajac/REPORTER / East News