Kot ashera

Kot ashera to największa rasa kota domowego na świecie. Masa ciała dorosłego osobnika może wynieść nawet 15 kg, a jego długość 150 cm! To jedyna rasa, która została opatentowana, a jej właścicielem i wyłącznym hodowcą jest firma Lifestyle Pets. Pierwsze osobniki Ashery pojawiły się w 2006 roku w USA.

Ashera to rasa hybrydowa, co oznacza, że jest efektem skrzyżowania domowych kotów z afrykańskim serwalem i azjatyckim kotem bengalskim. Jej przedstawiciele podobni są także do kotów rasy savannah, są jednak zdecydowanie drożsi...



Charakteryzują się krótkim, ale gęstym futrem o barwie od jasnożółtej do złocistej, które usiane jest ciemnymi cętkami, podobnie jak u savannah czy kotów bengalskich. Co ważne, sierść tych kotów jest całkowicie hipoalergiczna!

Koty ashera są bardzo inteligentne, sprytne oraz towarzyskie i szybko przywiązują się do właściciela. Nie są one jednak pozbawione wad. Te domowe tygrysy uwielbiają uciekać i zwiedzać świat na własną rękę i niestety, nie każdy może sobie pozwolić na ich zakup. Cena kota ashera waha się od 80 do nawet 500 tysięcy złotych! Nie przesadzimy więc mówiąc, że nie jest to kot dla każdego...



Kot savannah

Savannah to stosunkowo młoda, również hybrydowa rasa, powstała na skutek połączenia kota domowego i serwala afrykańskiego. Koty te są bardzo wysokie, szczupłe i mają piękne, cętkowane umaszczenie. Kolorem dominującym futerka jest złoto lub beż.

W stosunku do reszty ciała, głowa kotów savannah jest zaskakująco mała i ma nieco trójkątny kształt. Koty te mają też wysoko osadzone, duże, lekko zaokrąglone uszy.

Koty savannah to jedne z największych kotów świata - masa ich ciała sięga nawet 20 kg! Savannah są bardzo towarzyskie, wesołe i skoczne - potrafią skakać na wysokość 2,5 metra! Koty te dobrze tolerują inne zwierzęta i lubią bawić się z psami.

Uwaga: Kot savannah potrzebuje odpowiedzialnego i doświadczonego opiekuna - ma mocny, porywczy charakter i bywa uparty.



Cena kotów tej rasy może się wahać od 4 do nawet 40 tysięcy złotych.

Zdjęcie Cena kota savannah waha się od 4 do nawet 40 tysięcy złotych / 123RF/PICSEL

Maine coon

Gdy myślimy o największym kocie na świecie, często przychodzi nam na myśl właśnie maine coon. Słusznie, bo kot ten osiąga masę ciała przekraczającą 11 kg, a długość jego ciała sięga nawet 120 cm!



Choć może przytłaczać swoim wyglądem, to jest to zwierzę o łagodnym, przyjaznym usposobieniu i często decydują się na niego rodzice małych dzieci. Maine coon wymaga dużo uwagi i ciepła, to typowy kanapowiec.



Maine coon pochodzi z Ameryki i wyglądem przypomina trochę rysia - ma charakterystyczne "pędzelki" na końcach uszu. W przeciwieństwie do savannah i ashera często podupada na zdrowiu - osobniki tej rasy narażone są na problemy z narządem ruchu i dysplazję stawów biodrowych.



Maine coon jest już zdecydowanie tańszy - jego cena waha się od 2 do 4 tysięcy złotych.



Zdjęcie Maine coon może osiągnąć nawet 120 cm wzrostu! / 123RF/PICSEL

