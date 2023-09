Turyści w Tatrach przechodzą samych siebie. Po sieci krąży bulwersujące zdjęcie

Katarzyna Bosacka miażdży "Gang Mocniaków" z Biedronki. "Akcja wprowadza dzieci w błąd"

Rokrocznie, szczególnie w okresie letnim, kiedy mamy do czynienia z upalną aurą przekonujemy się, do czego potrafią być zdolni bezmyślni turyści w polskich górach. Mimo że wiele mówi się i na każdym kroku informuje o obowiązujących w Tatrach zakazach, dla wielu najwyraźniej są one mało istotne. Niejednokrotnie zdarzało się już, że na wyprawę w góry turyści udawali się pod wpływem alkoholu lub w nieprzystosowanym do tego stroju czy obuwiu. Ponadto w Tatrzańskim Parku Narodowym nieustannie, wbrew regulaminowi dokarmia się dzikie zwierzęta, pozostawia po sobie śmieci, a co najbardziej szokujące, wchodzi do wody w chronionych zbiornikach wodnych - szczególnie wtedy, gdy z nieba leje się żar.

Turyści postanowili wykąpać się w Zielonym Stawie Gąsienicowym. Karygodne zachowanie uwieczniono na zdjęciu

O zdarzeniach w Tatrzańskim Parku Narodowym poinformowano ostatnio w mediach społecznościowych na profilu "Aktualne warunki w górach". W piątek 22 września co najmniej dwóch, prawie nagich mężczyzn w ramach odpoczynku w trakcie górskiej wędrówki postanowiło ochłodzić się w Zielonym Stawie Gąsienicowym. Całą sytuacje obserwowała grupka turystów, którzy uwiecznili ten moment na zdjęciach, a te potem pojawiły się w sieci.

Ludzie słodcy, mózgu Wam halny nie wywiał przypadkiem i go tam może szukacie? czytamy w opisie do zdjęcia

Kąpiele w górskich zbiornikach stanowczo zabronione. Za łamanie zakazu grozi mandat

Fotografie, które obiegły internet zszokowały zbulwersowanych internautów, którzy nie szczędzili słów pogardy w komentarzach.

- Normalnie nie wierzę w to, co widzę.

- Nie wystarczy świadomość, że to park narodowy? Ogarnięty turysta nie ma dylematów.

- Szczyt chamstwa" i "głupota" - pisali zniesmaczeni internauci.

Co ciekawe mimo karygodnego zachowania turystów, niektórzy nie widzą w tym nic złego. W sieci pojawiły się również głosy od internautów, którzy twierdzą, że w Tatrach Słowackich taki widok nie jest niczym dziwnym.

- Po słowackiej stronie regularnie się kapią, a tu taka zadyma - czytamy w komentarzach.

Kąpiele w tatrzańskich zbiornikach wodnych są bezwzględnie zabronione, a niestosowanie się do zasad obowiązujących w górach grozi mandatem w wysokości nawet tysiąca złotych .

Takie zachowanie świadczy o nieposzanowaniu dzikiej przyrody i doprowadza do jej degradacji. Należy pamiętać, że Tatrzański Park Narodowy to schronienie dla górskiej fauny i flory, które podlegają ścisłej ochronie.