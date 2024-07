Twój kot nagminnie miauczy? Powodów może być kilka. Tak może wołać o pomoc

Czasem kot poprzez nadmierne miauczenie może informować cię o tym, że nadeszła jego pora karmienia . Jeśli jednak zwierzak dostaje odpowiednią ilość pokarmu, to nie należy na to reagować. Pamiętaj, że koty potrafią być łakomczuchami. Możesz wtedy dać mu np. jakiś przysmak, który, choć na chwilę odwróci jego uwagę. Jednak dyscyplina także jest bardzo istotna.

Jeżeli twój pupil rozpoczyna melodyjny koncert późnymi wieczorami lub nocą, gdy panuje pora spania, nie należy reagować. Jeśli będziesz zbytnio zwracać uwagę na zwierzaka, to dasz mu za wygraną. Nocne harce mogą być także oznaką znudzenia kota, więc warto wieczorem wprowadzić zestaw zabaw, które go zmęczą.

Niekiedy jednak nagminna wokalizacja może okazać się czymś poważniejszym. Jak to rozpoznać? Przede wszystkim jeśli do tej pory twój zwierzak nie zachowywał się w ten sposób, a nagle zaczął miauczeć niczym orkiestra dęta, należy się temu przyjrzeć. Może się okazać, że tak woła o pomoc. Wtedy szybko należy udać się do weterynarza. Może to być oznaka, że zwierzak zachorował lub coś go boli. Zwróć uwagę, czy coś jeszcze zmieniło się w jego zachowaniu, np. apetyt, czy sposób chodzenia. Być może stał się mniej skoczny? To drogocenne informacje, które mogą przydać się specjaliście w trakcie diagnozy.