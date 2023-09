Spis treści: 01 Pies kręci się wkoło, nim się położy. Co to oznacza?

02 Drapie, kopie i skrobie nim się położy. Co oznacza to niecodzienne zachowanie psa?

03 Pies robi to przed snem? Może mieć poważne problemy ze zdrowiem!

Psy to niezwykle inteligentne stworzenia. Mówi się, że są najlepszymi przyjaciółmi człowieka - czworonogi od setek lat wiernie towarzyszą ludziom w codziennych obowiązkach, spędzają z nami wspólnie czas wolny i dotrzymują towarzystwa. Mimo tego, ile nas łączy, psy i ludzie komunikują się w inny sposób. Dlatego, by jak najlepiej poznać potrzeby naszych czworonożnych towarzyszy, warto nauczyć się ich języka.

Pies kręci się wkoło, nim się położy. Co to oznacza?

Psy śpią od 12-14 godzin na dobę. Sen jest więc ważnym elementem codziennej higieny życia tych czworonogów. U niektórych osobników zauważyć można "kręcenie" się wokół własnej osi tuż przed położeniem się do snu. Co oznacza to zachowanie?

By je zrozumieć, warto zwrócić uwagę na przodków dzisiejszych domowych psiaków. Kręcenie się przed położeniem to sposób na przygotowanie legowiska do spania. Dzięki temu pies może ułożyć legowisko w taki sposób, aby było bardziej komfortowe i zapewniało mu odpowiednią temperaturę.

Dzikie psy również kręcą się w podobny sposób. Śpiąc na ziemi, trawie czy w mniej komfortowych warunkach niż tych domowych, kręcenie się przed położeniem ma większe znaczenie - ma zapewnić im komfort oraz zwiększyć temperaturę podłoża. To zachowanie pozostało im więc po dzikich przodkach.

Zdjęcie To, jak pies zachowuje się przygotowując legowisko do snu, może sporo zdradzić właścicielowi o jego kondycji / 123RF/PICSEL

Kręcenie się może być również sposobem na zabezpieczenie siebie przed potencjalnymi zagrożeniami. W naturze wilki kręcą się, aby zetrzeć wszelkie potencjalne zapachy, które mogłyby przyciągnąć drapieżniki. Podczas kręcenia się pies może wytwarzać również zapach z gruczołów łojowych i skórnych, co pomaga w oznaczeniu terenu, jako swojego terytorium. Psy kręcą się w legowisku również po prostu z przyzwyczajenia - jest to swoisty rytuał, który przygotowuje ich do snu.

Co jednak oznacza drapanie w legowisku przed położeniem się u psa?

Drapie, kopie i skrobie nim się położy. Co oznacza to niecodzienne zachowanie psa?

Tak jak jedne psiaki przed położeniem się spać kręcą się w legowisku, tak drugie lubią sobie "pościelić" nim się położą. Niektóre czworonogi przed pójściem spać kopią w posłaniu, drapią, czy próbują w inny sposób "przemeblować" swoje miejsce do spania.

Psy często drapią w swoje legowisko, aby uczynić je bardziej wygodnym. Mogą przesuwać i modelować poduszkę lub koc, aby znaleźć najlepszą pozycję do spania. Dodatkowo, drapanie może pomóc w czyszczeniu i usunięciu zabrudzeń lub nieprzyjemnych zapachów z legowiska. Istnieją jednak sytuacje, w których takie zachowanie psa powinno nas zaniepokoić. Warto się im przyjrzeć.

Pies robi to przed snem? Może mieć poważne problemy ze zdrowiem!

Przesadnie drapie, a przy tym piszczy, kręci się w kółko i nie może się ułożyć? Jeżeli nasz pies niszczy legowisko podczas swoich przygotowań do snu intensywnie w nie drapiąc, warto zastanowić się, czy to miejsce nie sprawia mu dyskomfortu.

Niektóre zachowania polegające na niszczeniu przedmiotów (rozszarpywaniu, drapaniu czy gryzieniu) mogą być spowodowane problemami behawioralnymi - stresem, przebodźcowaniem, lękiem czy brakiem zaspokojenia potrzeb. Niszczenie przedmiotów ma w tym wypadku służyć uspokojeniu.

Drapanie w legowisko powinno nas zaniepokoić również wtedy, kiedy zauważymy, że pies przy okazji nie jest w stanie znaleźć odpowiedniego miejsca do odpoczynku - ciągle wstaje, przekopuje legowisko, zmienia pozycje i trudno mu się wyspać. Czasem może nawet popiskiwać lub szczekać.

Takie zachowanie sugerować może problemy z kręgosłupem lub stawami - leżenie powoduje ból u psa. Jeżeli zauważymy takie objawy u naszego czworonoga, nie obejdzie się bez wizyty u weterynarza, który pomoże wprowadzić odpowiednie leczenie.

