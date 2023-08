Spis treści: 01 Wiele psów na nie cierpi. Mało który właściciel zauważa problem

02 Najczęstsze zachowania kompulsywne u psa. To nie zabawa!

03 Zaburzenia kompulsywne u psa. Jak leczyć?

Wiele psów na nie cierpi. Mało który właściciel zauważa problem

Czym jest, jak je rozpoznać i do czego prowadzi zachowanie kompulsywne u psa? Kiedy twój pies wykonuje jakąś czynność w sposób niekontrolowany, przesadzony, nieadekwatny do sytuacji czy obsesyjny, to bardzo możliwe, że masz do czynienia z zachowaniem kompulsywnym. Często próba przerwania przez właściciela zachowania kompulsywnego kończy się agresją ze strony zwierzaka. Większość zachowań kompulsywnych spowodowanych jest długotrwałym stresem, z którym zmaga się zwierzak. Wykazywanie zachowań kompulsywnych jest dla psa bardzo pociągające, ponieważ np. goniąc swój ogon, czy wygryzając ranę w skórze, odczuwa on ulgę od stresu, a jego układ nerwowy sam nagradza go za to zachowanie.

Zachowania kompulsywne szczególnie często zauważyć można u psów z już istniejącymi problemami behawioralnymi np. lękiem do obcych, lękiem separacyjnym, czy traumatycznymi przeżyciami w okresie dorastania. Do zachowań kompulsywnych może dochodzić również w sytuacji pobudzenia emocjonalnego psa - przed wyjściem na spacer, podaniem miski, czy rzuceniem piłki. Niekiedy takie zachowania spowodowane są nudą, czy brakiem zapewnienia potrzeb czy odpowiedniej stymulacji umysłowej, ale również chorobami neurologicznymi. Pies, który wykazuje zachowania kompulsywne może poświęcać im czas kosztem jedzenia, spania i innych życiowych potrzeb. Dlatego warto poznać zachowania kompulsywne u psów i reagować, nim dojdzie do ich eskalacji.

Najczęstsze zachowania kompulsywne u psa. To nie zabawa!

Gonienie ogona

Jednym z najczęściej występujących i najbardziej charakterystycznych zachowań kompulsywnych jest gonienie przez psa własnego ogona. To wydające się zabawne, czy niewinne zachowanie w praktyce może świadczyć o poważnym problemie psa. Pies, który goni swój ogon, często również go kaleczy i zadaje sobie bolesne rany, co jest kolejnym sygnałem alarmowym.

Bieganie wzdłuż ogrodzenia

To jedno z często zauważanych zachowań u psów, które są zamknięte w małym otoczeniu, np. rzadko wychodzą na spacery poza ogród i nie mogą w pełni realizować swoich potrzeb związanych np. z eksploracją otoczenia.

Polowanie na cienie

Polowanie na cienie często wydaje się być rodzajem zabawy u zwierzaka. W internecie można znaleźć wiele “zabawnych" filmików, w których psy polują na niewidzialne przedmioty, czy cienie. Pies odczuwa wtedy przymus takiego zachowania, co może być dla niego bardzo wyczerpujące.

Obsesyjne lizanie

Kompulsywne wylizywanie sierści, łap, pachwin, czy innych części ciała jest jednym z popularnych zachowań kompulsywnych. Takie wylizywanie może doprowadzić do samookaleczeń. Jest ono często porównywane do obgryzania paznokci przez ludzi. Czasami pies może również kompulsywnie lizać inne osoby, czy przedmioty.

Wygryzanie sierści i zachowania samodestrukcyjne

Wygryzanie sierści często związane jest u psów z alergią. Jeżeli jednak pies jest zdrowy, a nadal wygryza sierść, problem może wynikać z przyczyn neurologicznych. Skrajnie zestresowane psy często mają łyse fragmenty na ciele, właśnie ze względu na jej wygryzanie.

Zjadanie niejadalnych przedmiotów

Twój pies zjada przedmioty nienadające się do spożycia? Bardzo możliwe, że przyczyną tego są zachowania kompulsywne. Psy z problemami kompulsywnymi często zajadają kamienie, patyki ale również przedmioty takie jak skarpetki, czy sznurki. Takie zachowanie może być bardzo niebezpieczne dla psa, ponieważ przedmiot może utknąć w przewodzie pokarmowym doprowadzając nawet do śmiercie

Fiksacja na różne przedmioty, np. na piłkę

Każdy z nas widział kiedyś psa, który, kiedy tylko właściciel wyciągnie ulubioną zabawkę, zaczyna skakać, szczekać i ekscytować się. Pobudzenie w związku z zabawą nie jest niczym dziwnym, jednak kiedy pies nie zauważa świata oprócz jakiegoś przedmiotu, na spacerze nie reaguje na bodźce, a nawet zapomina o własnych potrzebach fizjologicznych, czy podczas próby zakończenia zabawy reaguje agresją, to bardzo możliwe, że jest to zachowanie kompulsywne.

Zaburzenia kompulsywne u psa. Jak leczyć?

Zachowania kompulsywne u psów mają tendencję do szybkiego eskalowania. Dlatego ważne jest, żeby je zauważać i jak najszybciej wprowadzić odpowiednie leczenie. Warto nagrać niepokojące zachowanie psa i pokazać lekarzowi. Pierwszym etapem leczenia zachowań kompulsywnych będzie wyeliminowanie chorób wewnętrznych. Jeżeli badania weterynaryjne nie wykażą nieprawidłowości, a dieta psa jest odpowiednia, należy skonsultować się z behawiorystą. Pomoże on zastanowić się właścicielowi nad tym, czy na pewno wszystkie potrzeby psa są zaspokojone oraz zaproponuje odpowiedni dla psa plan terapii.

