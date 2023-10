Spis treści: 01 Jak śpi twój pupil? Ma to ogromne znaczenie

Jak śpi twój pupil? Ma to ogromne znaczenie

Pies wybiera właśnie twoje łóżko? Masz duże szczęście, bo to oznacza, że pupil czuje się przy tobie niezwykle bezpieczny. Zwierzak wierzy w to, że obronisz go przed potencjalnym zagrożeniem. Duże znaczenie ma również pozycja psa, w której zasypia. Jeśli pies śpi na boku, oznacza to, że czuje się przy tobie bardzo komfortowo. Psy bardzo rzadko kładą się w ten sposób np. w obcych miejscach. Drugą pozycją, która oznacza, że pupil bezgranicznie ci ufa to spanie na plecach z rozłożonymi łapkami.

Karmisz psa w domu? Może to mieć kluczowy wpływ na jego wybór

Jedną z istotnych potrzeb psa, jest potrzeba zdobywania pożywienia i zaspokojenia głodu. Domownik, który zapewnia zwierzęciu pokarm, będzie częściej uważany za ich pana. Zaspokajanie psiego głodu wiąże się również z poczuciem bezpieczeństwa w domu. Z racji tego pupile chętniej sypiają z osobami, które zajmują się dokarmianiem psa w domu.

Zdjęcie Jeśli pies był przyzwyczajony do spania w łóżku od małego szczeniaka, może to stać się dla niego naturalnym nawykiem / Getty Images

Poświęcasz psu najwięcej uwagi w domu? Mogłeś zostać wybrańcem

Pies buduje z domownikami więzi poprzez wspólne spędzanie czasu. Im więcej czasu będziesz poświęcał psu, tym bardziej będzie do ciebie przywiązany. Mowa tutaj o wychodzeniu na spacer, zabawie, treningach lub nawet przesiadywaniu w jednym pokoju. To mogą być kluczowe powody, dla których twój pies z tobą śpi. Pamiętaj jednak, że na więź wpływa np. też jakość tych czynności. Pies będzie chętniej spędzał czas z osobą, która zabierze go na dłuższy spacer, niż na szybkie załatwienie spraw pod blokiem.

Zdjęcie Dla wielu właścicieli spanie z psem w łóżku może być sposobem na budowanie więzi i spędzanie czasu razem. / @svetikova27 / materiał zewnętrzny

Dlaczego pies śpi z dzieckiem? Czy uważa go za właściciela?

Czasem zdarza się, że pies ze wszystkich łóżek wybiera łóżko najmłodszego domownika. Nie oznacza to jednak, że uważa go za swojego pana, czy też właściciela. Wiąże się to z potrzebą chronienia dziecka.

Dlaczego pies woli twoje łóżko od legowiska?

Warto mieć na uwadze, że pies lubi spać w ciepłych i wygodnych miejscach. Łóżko usłane kołdrą i kocami jest bardziej komfortowe dla zwierzaka niż legowisko lub koc na podłoże. Pupil może czasem próbować dostać się pod kołdrę lub spać między nogami. Będzie to oznaczać, że potrzebuje po prostu ciepła.

