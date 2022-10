O rzeczach wrzuconych na strych często zapominamy. Kiedy kończy się nam miejsce do przechowywania w mieszkaniu, upychamy kolejne przedmioty na poddaszu czy w piwnicy. Koniec wakacji i sezonu grillowego? Rozpałka i grill lądują na strychu. Koniec remontu mieszkania? Stare farby i rozpuszczalniki zanosimy na poddasze.

Trzeba pamiętać, że w utrzymanie porządku to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Zagracone poddasze podczas pożaru utrudni pracę strażaków, a przechowywanie materiałów niebezpiecznych może ten pożar wywołać.

Czego nie wolno trzymać na strychu?

materiały palne i wybuchowe

fajerwerki

bule gazowe

podpałki do grilla

farby i rozpuszczalniki

Kara za trzymanie niedozwolonych przedmiotów na strychu

Za składowanie materiałów łatwopalnych grozi nam kara grzywny nawet do 5000 złotych.

Zdjęcie Wśród przedmiotów zakazanych do trzymania na strychu jest m.in. butla gazowa. / 123RF/PICSEL

Tych przedmiotów lepiej nie trzymaj na strychu

Strych to nie jest najlepsze miejsce do przechowywania mebli czy pamiątek rodzinnych. Zbyt wysoka lub za niska temperatura oraz wilgoć nie sprzyjają do trzymania sprzętu elektronicznego czy zdjęć, które nam po prostu wyblakną. Tapicerowane meble także mogą nie przetrwać próby czasu.

Przedmioty ze skóry (odzież, skórzane buty czy torebki) po dłuższym czasie mogą nabrać nieprzyjemnego zapachu. Pluszowym zabawkom również strych nie służy. Ze względu na różnicę temperatur stare dokumenty, książki oraz gazety mogą nie przetrwać próby czasu. Warto zatem co jakiś przejrzeć swoje stare rzeczy i zrobić porządek na strychu, może się okazać, że magazynujemy tam całkiem sporo rzeczy, które są nam już zupełnie niepotrzebne.