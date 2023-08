Ćwiczenie, które poprawi twoją dekoncentrację

Istnieje kilka rodzajów zagadek, a mianowicie:

na koncentrację,

na myślenie przestrzenne,

na logiczne rozumowanie,

na pamięć,

językowe,

matematyczne.

Każda z nich ma określony cel i inaczej stymuluje pracę mózgu. Dzisiaj przedstawimy ci zagadkę na koncentrację, której zadaniem jest poprawienie twojego skupienia i uwagi. To wspaniała metoda, która może przydać się w chwilach rozkojarzenia np. w pracy. Do ćwiczenia nie trzeba przygotowywać się w żaden sposób i zajmuje tylko 10 sekund. Spójrz na obrazek i znajdź jeża, który różni się od reszty. Gotowy? Start!

Zdjęcie Na obrazku ukryty jest różniący się od pozostałych zwierząt jeż. Na wykonanie zadania masz 10 sekund / opracowanie własne / INTERIA.PL

Prawidłowa odpowiedź

Udało ci się znaleźć odmiennego jeża? Gratulacje! Oznacza to, że jesteś niezwykle uzdolniony, ponieważ tylko 10% osób potrafi znaleźć zwierzątko. Jednak nie poprzestawaj na laurach, koncentrację warto ćwiczyć regularnie, aby nie uległa pogorszeniu. Jeżeli nie udało ci znaleźć jeża, to nic się nie stało. To zadanie nie należało do najłatwiejszych. Jeż znajduje się w piątym rzędzie na trzecim miejscu od lewej strony. Na obrazku poniżej zobaczysz poprawne rozwiązanie zagadki.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

