Tylko mistrz grzybobrania zdobędzie 10/10. Sprawdź się w naszym quizie

Życie i styl

Dołącz do nas:

Grzybobranie - narodowy "sport" Polaków. I chociaż mówi się, że sezon zaczyna się tak naprawdę we wrześniu, to już w lasach pojawiają się wyjątkowe okazy, a internauci chętnie chwalą się tym, co udało im się znaleźć. Należysz do miłośników leśnych wypraw i o grzybach wiesz wszystko? Nie jest dla ciebie problemem odróżnić te jadalne od trujących? Sprawdźmy to! 10 pytań, kilka minut i dowiemy się, czy tak naprawdę jest. Rozwiąż nasz quiz i dowiedz się, czy tytuł mistrza grzybobrania należy właśnie do ciebie.

Zdjęcie Lubusz zbierać grzyby? Sprawdź się w naszym quizie / 123RF/PICSEL